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22сентября
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Китай создал первую плантацию по выращиванию морского риса в Хэйлунцзян

Китай создал первую плантацию по выращиванию морского риса в Хэйлунцзян
Фото: russian.news.cn

В провинции Хэйлунцзян, граничащей с Амурской областью, китайские ученые создали первую в стране плантацию по выращиванию солеустойчивого риса. Экспериментальная плантация создана в городе Тели, который находится в регионе высоких широт и имеет одну из трех основных в мире зон с содовой щелочно-засоленной почвой.

Ученые часто употребляют термин «морской рис», однако это растение не культивируется непосредственно в морской воде. Такой новый сорт риса всходит и выживает в солончаке – почве, верхний слой которой характеризуется наличием легкорастворимых солей, где большинство растений гибнут.

Как сообщает «Синьхуа», пилотная программа по созданию плантации морского риса в Тели призвана удовлетворить потребности рисопроизводящих зон в северо-восточных провинциях и автономном районе Внутренняя Монголия, отметили ученые из Центра по исследованию и развитию солеустойчивого риса города Циндао, которые создали названную плантацию.

Программа также призвана способствовать лучшему изучению холодостойкого и щелочестойкого риса.

«Отец гибридного риса Китая» Юань Лунпин во главе своей команды прилагает усилия для исследования морского риса. На данный момент команда Юань Лунпина создала экспериментальные плантации в пяти основных солончаковых зонах по стране. В 2019 году морским рисом было засеяно около 1 333 гектаров полей в этих плантациях.

По сообщению циндаоского центра, в настоящий момент в северо-восточной части Китая насчитывается 13,33 гектара пахотных земель под морской рис. Ожидается, что в ближайшие три года их площадь на северо-востоке страны будет значительно увеличена.

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#Китай #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Вероятно рис с ГМО... Китай серьёзно занимается внедрением трансгенов в сельхозрастения: соя, картофель, томаты и др...

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