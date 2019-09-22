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22сентября
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сегодня, 20:00 0

Амурская область первой предоставила списки пострадавших от наводнения

Амурская область первой предоставила списки пострадавших от наводнения
Фото: amur.info

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что Минстрой России готов к работе с пострадавшими районами Дальневосточного федерального округа. Из всех районов лишь в Амурской области предоставили информацию. Остальные регионы все еще не готовы полностью определить список пострадавших.

По словам Якушева, у министерства есть наработанный порядок действий по этому вопросу, сообщает Primpress со ссылкой на РИА «Новости».

Для решения вопросов ликвидации последствий паводков в районах должны пройти межведомственные комиссии, которые определят, подходят ли дома для проживания или нет. В случае если дом невозможно отремонтировать, его сносят и предоставляют материальную помощь для приобретения жилья в новостройках, а также на вторичном рынке. В ином случае материальная помощь выделяется на капитальный ремонт.

Установить факт возможной непригодности жилья должны межведомственные муниципальные комиссии. Владимир Якушев также отметил, после чего будет определяться сумма начислений. «Все от регионов зависит. Задача поставлена – в кратчайшие сроки. Не в короткие, а в кратчайшие. Наиболее готовая, наверное, – Амурская область. Остальные в работе все», – подчеркнул министр.

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#наводнение #областная власть #российская власть

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