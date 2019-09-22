Лучшим сценаристом на «Амурской осени» признан Константин Фамм за фильм «Кадиш»

В Благовещенске завершается церемония закрытия XVII фестиваля кино и театра «Амурская осень». О том, кто завоевал награды крупнейшего культурного мероприятия года в Амурской области – в материале Амур.инфо.

Приз зрительского жюри в коротком метре получил Владислав Баханович и фильм «Мясорубка». Приз зрительских симпатий в полном метре получил Михаил Морсков и его фильм «Волшебник». Как отметил автор, два года назад, приступив к написанию сценария, он решил создать такой, который понравился бы ему самому.

Приз за лучшую женскую роль в полном метре вручал Андрей Руденский. Награду получила Василиса Денисова из фильма «Сквозь черное стекло» Константина Лопушанского. Для нее это дебют. Приз за лучшую мужскую роль был присужден Александру Кузнецову за фильм «Котел».

Приз за лучшую операторскую работу получил молодой кинематографист Михаил Вихров (фильм «Котел»).

Приз «За лучший сценарий» вручал Владимир Алеников. «Жан Габен сказал, что для хорошего фильма нужна хорошая история, хорошая история и еще раз хорошая история. Если история не хорошая, никакие ухищрения картину не спасут. Мы вручаем приз Константину Фамму за фильм "Кадиш". Режиссер коснулся темы Холокоста. Он потратил восемь лет. И я рад вручить ему эту награду», – пояснил председатель жюри.

«Эта история пришла ко мне от музыкального критика Ёси Тауэра. Она фигурировала в Нюрнбергском процессе. Львовский оркестр был расстрелян во время концерта, незадолго до того, как в город вошли красные», – пояснил Фамм.

Приз за лучшую режиссуру получила Полина Ольденбург за фильм Ad Libitum. Эта работа удостоена Гран-при фестиваля.