Обладательницей Гран-при «Амурской осени» стала режиссер Полина Ольденбург

Главный приз фестиваля кино и театра «Амурская осень» получила режиссер Полина Ольденбург за фильм Ad Libitum. Победительница дала небольшое интервью корреспонденту ИА «Амур.инфо».

В Благовещенске в воскресенье, 22 сентября, завершился XVII фестиваль кино и театра «Амурская осень». Главный приз имени режиссера Валерия Приемыхова завоевала работа Полины Ольденбург.

«Эмоции совершенно невероятные! Я здесь нахожусь с первого дня в таком приподнятом состоянии! И то, что сегодня это увенчалось таким призом – я просто не знаю, как поделиться со всем миром своей радостью!» – призналась Полина Ольденбург.

По ее словам, она не предполагала, что это будет конкурсная работа. «Я думала совершенно о другом. Когда я снимал это кино и писала сценарий, история родилась во время игры в "Мафию" с моими друзьями. У нас отличные артисты, операторы, звукачи и все как один говорили, что это очень интересная история, нужно сделать по-взрослому, серьезно», – объяснила Полина. В дальнейшем картину планируют пустить в прокат.

«Моя одержимость этой историей длилась очень долго, прежде чем я нашла все для того, чтобы это сделать. Но у меня такой механизм: история родилась внутри меня и мне нужно было освободиться от нее. Трудности были традиционные для всех режиссеров. Сначала у тебя нет денег, длится очень долго, а я торопыга и мне трудно ждать», – рассказала Полина.