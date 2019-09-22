Кому достались награды фестиваля «Амурская осень» – на Амур.инфо

В Благовещенске состоялась церемония закрытия фестиваля кино и театра «Амурская осень». Итоги крупнейшего культурного мероприятия года – в материале Амур.инфо.

Приз исполнительной дирекции фестиваля от Ольги Смирновой «За преданность амурскому зрителю» получила актриса и певица Ирина Шведова. В этом году она провела творческий вечер и концерт для благовещенских учителей. Она отметила, что также побывала за несколько лет во всех уголках Амурской области.

Еще один традиционный приз – «За вклад в комедию» Леонида Гайдая. Статуэтка – уменьшенная копия памятника великому комедиографу, установленная в Свободном. По традиции, приз вручил мэр города Владимир Константинов. Под крики «браво» награду получила актриса Ольга Прокофьева. Мэр Свободного добавил, что он ярый поклонник таланта артистки. «Это большой сюрприз, большая честь. В Свободном я не была, но теперь обязана там быть и поклониться его жителям», – поблагодарила его в ответ Ольга Прокофьева.

На церемонии закрытия выступили Анна Чурина, Ия Ниндзе, Олег Волков, Юрий Николаенко, Ольга Хохлова.

Конкурс антрепризных спектаклей, специальный приз жюри «Зрительский успех», получили «Авантюристы поневоле», который завершал конкурсную неделю. Приз из рук члена жюри Натальи Овсийчук получил режиссер спектакля Александр Мохов. Он прослезился, сообщив, что он родом из Шимановска и приехал на «Амурскую осень» с семьей, и это их общий приз.

Приз за лучшую роль второго плана получила Ольга Хохлова, сыгравшая в спектакле «Босиком по парку». «Когда говорят, что награды для актера – это так, не верьте. Это круто, вау!» – вскричала от радости артистка.

Приз за лучшую женскую роль от Ефима Спектора получила Ольга Ломоносова за роль в спектакле «Мужской аромат. Оркестр». Артистка уже улетела, но приз пообещали передать другие участники спектакля.

Приз за лучшую мужскую роль вручила Ольга Прокофьева, его получил Александр Стекольников из спектакля «Ну и фрукт ты!» Актриса призналась, что выбор был трудный.

Приз за лучшую режиссуру получил Павел Сафонов, поставивший спектакль «Мужской аромат. Оркестр». Жюри проголосовало единогласно.

Главный приз в конкурсе антрепризы из рук народной артистки Валентины Талызиной получил спектакль «Лабиринты сна» Глеба Матвейчука. Он выступил в постановке режиссером и композитором. Валентина Талызина пожелала стать родоначальником российского мюзикла.

Конкурс короткого метра был не менее жаркий, в нем фильмы на «Амурской осени» участвовали впервые на большом экране. Для вручения вышел член жюри, актер Влад Канопка.

Приз за лучшую женскую роль получила Алена Хмельницкая за фильм «Переходный возраст». Награду пообещала передать режиссер Дарья Фекленко.

За лучшую мужскую роль журавля получил Илья Якубовский за фильм «Сашка».

Член жюри Тимофей Жалнин вручил специальный диплом за дебют фильму «Мясорубка» режиссеру Владу Бахановичу. «Кино снимается только тогда, когда его невозможно не снимать. И сейчас я снимаю фильм про режиссера, который снял восемь полнометражных фильмов. Предлагаю поддержать нас на краундфандинге», – отметил Влад.

Журавля в номинации «Лучшая режиссура» в коротком метре получил Алексей Михайлов.

Главный приз в коротком метре вручил председатель Влад Фурман. Награду получил фильм «Трасса Ноль» Марии Едемской. Сюжет: из случайного разговора с незнакомцем дальнобойщик Николай узнает о неверности жены. По дороге домой он подбирает избитую Ксюху, которую не может оставить одну на зимней трассе. Николай и Ксюха пускаются в странное путешествие, и никто из них не подозревает, как оно окончится.

Специальный приз за «безбашенность и хулиганство» получил Николай Савельев за фильм «Старуха», снятый по мотивам Хармса.

Приз за лучший иностранный фильм получила картина «Песня Лингшуи». На сцену вышли артисты и команда, участвовавшая в съемках. Три года ушло на подготовку. Это фильм про любовь русской девушки и китайского парня.

Приз прессы вручил петербуржец Андрей Смирнов, ведущий программы «Окно в кино». В этом году он вел вечера в фестивальном шатре. Приз получил фильм «Кадиш».

«Я хочу напомнить, что 23 августа 1809 года в Петербурге родился граф Муравьев-Амурский. В этом году – 210 лет. Этому будет посвящен один из выпусков моей программы», – анонсировал Смирнов.

Приз совета партнеров фестиваля вручил бизнесмен Александр Федорчук.