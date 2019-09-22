Раиса Рязанова получила приз губернатора на церемонии закрытия «Амурской осени»

В Благовещенске на фестивале театра и кино «Амурская осень» приз губернатора Василий Орлов вручил народной артистке России Раисе Рязановой. В октябре актриса отметит юбилей.

«Это не губернаторское решение. Наверное, жена посмотрела в очередной раз "Москва слезам не верит" и сказала: "Вот эта баба мне нравится!"»,– рассмеялась народная артистка.

Приз мэра Благовещенска – картину с журавлями из камней – Валентина Калита вручила президенту фестиваля Сергею Новожилову. Он недавно также отметил юбилей.

Традиционный приз фестиваля – приз оргкомитета – вручила заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко. Его получила заслуженная артистка России, актриса, телеведушая и певица Оксана Сташенко. «Оксана за эти годы была во всех уголках Амурской области», – отметил под аплодисменты Сергей Новожилов.

«Так интересно, я ведь представляла здесь несколько своих актерских работ. А журавля получила за другое! Спасибо за награду, я мечтала увезти однажды отсюда журавля!» – ответила Оксана Сташенко, на что Сергей Новожилов пообещал актрисе, что все еще впереди.

Приз исполнительной дирекции фестиваля от Ольги Смирновой «За преданность амурскому зрителю» получила актриса и певица Ирина Шведова. В этом году она провела творческий вечер и концерт для благовещенских учителей. Она отметила, что также побывала за несколько лет во всех уголках Амурской области.