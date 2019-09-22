В Благовещенске на дистанции «Кросса наций» вышли около 2 500 человек (фото)

В благовещенском «Кроссе наций» приняли участие около 2 500 человек. Амур.инфо представляет фоторепортаж с массового спортивного события.

Общегородской День здоровья прошел в столице Амурской области в субботу, 21 сентября. Акция «Кросс наций» проходит в областном центре уже более 10 лет, неизменно привлекая большое количество участников и зрителей.

«Мы, дальневосточники, первыми принимаем эту эстафету и передаем ее дальше по всей России. Желающих принять участие среди наших спортсменов всегда много, и сегодня я желаю всем участникам удачи и побед», – обратилась к участникам акции мэр Благовещенска Валентина Калита.

В забегах приняли участие дошколята, целые классы, студенческие коллективы, коллеги по работе, семьи. Всего на старт вышло около 2 500 бегунов. Одному из самых маленьких едва исполнился годик. Одна из участниц забега отметила свой 63-й год рождения забегом на шесть километров. К основной дистанции она добавила еще 300 метров.

Как сообщает администрация Благовещенска, победители в каждой дистанции получили кубки, а также памятные сувениры. Кроме того, особо отличившимся спортсменам вручили золотые значки ГТО. А зампред амурского правительства и спортсмен Александр Синьков решением министерства спорта РФ получил почетный статус «Посол всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО».