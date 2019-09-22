Амурчане активно покупают новые айфоны через интернет

Амурская область оказалась в топе отдаленных регионов по востребованности новых iPhone. Амурчане предпочитают покупать новинку через интернет.

В одном из крупных интернет-магазинов первая партия iPhone разошлась за четыре часа, а интерес к новинке не утихает. Как сообщают в компании, если в прошлые годы спрос приходился на Москву и крупнейшие миллионники – Санкт-Петербург и Казань, то в 2019 году флагманские модели iPhone активно поехали в отдаленные регионы – в топе Амурская область, Хабаровский край и республика Коми. «Там выбор в офлайн ограничен, и в случае с флагманскими моделями iPhone покупка онлайн для многих жителей России – практически единственная возможность купить новинку в первый день продаж», – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу интернет-магазина.

10 сентября Apple представила три новых смартфона – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября, продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами.

Цена на новинку начинается от 54 тысяч рублей – столько стоит самая дешевая модель. Самая дорогая – iPhone 11 Max – продается больше чем за 124 тысячи рублей.