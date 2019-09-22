В Благовещенске полицейский помог освободить кошек – пленников запертой квартиры

Изначально сообщалось о четырех животных. Однако их оказалось больше. Запертые в квартире звери могли погибнуть от обезвоживания и голода.

Как стало известно корреспонденту ИА «Амур.инфо», кошек освободили вечером в субботу, 21 сентября. Всего в квартире было семь кошек, пояснили в полиции Благовещенска. Животных забрали волонтеры зоозащитной организации.