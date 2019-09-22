В Благовещенске полицейский помог освободить кошек – пленников запертой квартиры
В Благовещенске при помощи сотрудника полиции и волонтеров удалось освободить кошек из запертой квартиры. Как сообщало ИА «Амур.инфо», хозяина жилья увезли в лечебное учреждение. Запертыми в доме оказались кошки.
Изначально сообщалось о четырех животных. Однако их оказалось больше. Запертые в квартире звери могли погибнуть от обезвоживания и голода.
Как стало известно корреспонденту ИА «Амур.инфо», кошек освободили вечером в субботу, 21 сентября. Всего в квартире было семь кошек, пояснили в полиции Благовещенска. Животных забрали волонтеры зоозащитной организации.
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