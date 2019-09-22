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сегодня, 13:14 1

Девушку, пропавшую в Райчихинске, нашли в Благовещенске

Девушку, пропавшую в Райчихинске, нашли в Благовещенске
Фото: instagram.com

Девушка, которую искали в Амурской области сотрудники полиции и волонтеры, нашлась. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Амур».

О том, что девушка 2004 года рождения нашлась и она жива, написали поисковики в своем инстаграме. Как сообщало ИА «Амру.инфо», юная амурчанка пропала 17 сентября в городе Райчихинск. Она могла уехать в Благовещенск, где ее и нашли.

«Ее нашли в Благовещенске, девушка жива и здорова, передана родственникам», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» представитель ПСО «Амур».

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#дети #происшествия

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  • Лёшка

    Лёшка
    2 часа назад

    Шалавина...

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