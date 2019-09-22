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22сентября
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Амурские дети-спортсмены просят помощи для поездки на соревнования в Башкортостан

Амурские дети-спортсмены просят помощи для поездки на соревнования в Башкортостан
Фото: instagram.com

Юных амурских спортсменов-инвалидов пригласили на турнир по плаванию в Башкортостан. Для поездки нужны деньги. Президент амурского благотворительного общества фонда защиты семьи, материнства и детства «Мама» Светлана Саитова обращается за помощью к благотворителям в своем инстаграм-аккаунте.

«Пока ребята не могут рассчитывать на государственную поддержку проезд и проживание на мероприятие такого уровня, поскольку изменить единый календарный план министерство по физической культуре и спорту среди года не может. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с огромным сердцем, с просьбой о помощи осуществить детскую особенную мечту: попробовать свои силы в настоящем спорте, реализовать свои возможности. Ребята впервые будут представлять нашу Амурскую область на соревнованиях такого уровня», – говорит Светлана Саитова.

Сборную Амурской области по адаптивному плаванию – детей, которые успешно приняли участие в первом турнире по плаванию среди инвалидов всех категорий на призы губернатора Амурской области «Амурская волна – 2019», пригласили участвовать в традиционном турнире по плаванию среди детей-инвалидов всех категорий на призы Олимпийского чемпиона по плаванию Вениамина Таяновича. Турнир пройдет в городе Салават Республики Башкортостан с 2 по 5 ноября текущего года.

Всех, кто захочет материально помочь детям выйти на новый уровень, могут перечислить любую посильную сумму по следующим реквизитам:

Название организации: Амурский общественный благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства «Мама»;

Название банка: Филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО) г. Хабаровск;

БИК Банка: 040813713;

К/с: 30101810708130000713;

ИНН: 2801124629;

КПП: 280101001;

Р/с: 40703810830560004280.

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#дети #помощь #спорт

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