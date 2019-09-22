Автор благовещенского арт-объекта не имеет претензий к «вандалам» и просит не сносить стену

Николай Рыбак прокомментировал это в своем инстаграм-аккаунте. Художник пояснил, что не имеет претензий и объяснил, почему не нужно демонтировать стену граффити.

«Начнем с того, что проект Свободной стены граффити ("Легалка" в граффити среде) была создана для их сообщества. Для постоянного рисования граффити без разрешения. Но, по-моему, про это все забыли. Нет ничего удивительного, что конкурсную работу постигла такая участь. Граффити художник пришел, и в свойственной манере их культуры высказал свое негодование и вернул Стену в свое русло. Для тех, кто не знает, надпись "toy" используется у граффити художников для выражения своеобразного "призрения" к автору новичку, либо к человеку который залез не в свое дело. Сам факт конкурса на длительное/постоянное пребывание одного рисунка, а также факт отбора работ нарушает концепцию Стены. Короче, произошел вполне ожидаемый результат. Я так точно это осозновал. Граффити там должно было появиться поверх моего неграффити. Неожиданным было решение ее демонтировать снова. Ну, что это за подход такой? Ребят, не надо. Стена должна жить. Она уже живет», – написал Рыбак (орфография и пунктуация сохранены – Прим.Ред.).

Также автор работы сообщил, что у него не спросили, можно ли восстановить рисунок. «А вот если бы спросили, я бы ответил, что это не имеет значения и заявлений писать никаких не надо, а имеет значение то, что при создании чего-то на основе уже ранее созданного надо считаться с первоначальной концепцией. Граффити-художник, напомнивший нам о назначении стены, написал надпись в месте для него созданном. Сложно это назвать вандализмом», – развил мысль Николай. Он добавил, что планирует выпустить продукцию с использованными символами. «Следите за новостями. Копите деньги», – заключил художник.

В комментариях к посту у него уточнили: для чего копить деньги? «На открытки с символами», – ответил Николай.

Тем временем в полиции по факту нанесения надписи на арт-объекте проводится проверка. Как отметили в городском управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи, новый арт-объект, который мог бы стань достопримечательностью Благовещенска, восстановить невозможно и его демонтируют.