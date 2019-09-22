Льготная ипотека под 2 % закрепит на Дальнем Востоке 14 тысяч человек

Возможность получения льготной ипотеки под 2 % годовых на приобретение или строительство жилых помещений позволит закрепиться на Дальнем Востоке 14 000 человек. Это следует из текста пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета «Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике».

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2 % годовых, которая начнется уже в 2019 году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на дальневосточных гектарах.

«При реализации проекта "Дальневосточная ипотека" планируется закрепление на Дальнем Востоке не менее 14 000 человек», – говорится в документе, размещенном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительно записке, льготный ипотечный продукт позволит улучшить жилищные условия 8 500 молодых семей из 17 800 состоящих на учете, сообщает ТАСС.

Также, по приведенным расчетам Минвостокразвития России, при средней стоимости строительства деревянного дома площадью 75 квадратных метров в размере 3,53 миллиона рублей и сроке кредита 20 лет при 2 % годовых ежемесячный платеж составит немногим более 16 000 рублей. Поясняется, что из 12 443 заявителей, желающих построить свой дом, заинтересованы в получении льготного ипотечного кредита 5 600 человек.

Как сообщал журналистам в кулуарах форума АБР «Банки России – XXI век» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, льготная ипотечная программа для молодых семей на Дальнем Востоке по ставке 2 % годовых потребует выделения в 2020 году из федерального бюджета от 5 до 10 миллиардов рублей. По словам замминистра, программа будет запущена к концу 2019 году, в связи с этим затраты из бюджета в этом году будут незначительными.