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22сентября
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сегодня, 10:29 12

Льготная ипотека под 2 % закрепит на Дальнем Востоке 14 тысяч человек

Льготная ипотека под 2 % закрепит на Дальнем Востоке 14 тысяч человек
Фото: pixabay.com

Возможность получения льготной ипотеки под 2 % годовых на приобретение или строительство жилых помещений позволит закрепиться на Дальнем Востоке 14 000 человек. Это следует из текста пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета «Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике».

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2 % годовых, которая начнется уже в 2019 году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на дальневосточных гектарах.

«При реализации проекта "Дальневосточная ипотека" планируется закрепление на Дальнем Востоке не менее 14 000 человек», – говорится в документе, размещенном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительно записке, льготный ипотечный продукт позволит улучшить жилищные условия 8 500 молодых семей из 17 800 состоящих на учете, сообщает ТАСС.

Также, по приведенным расчетам Минвостокразвития России, при средней стоимости строительства деревянного дома площадью 75 квадратных метров в размере 3,53 миллиона рублей и сроке кредита 20 лет при 2 % годовых ежемесячный платеж составит немногим более 16 000 рублей. Поясняется, что из 12 443 заявителей, желающих построить свой дом, заинтересованы в получении льготного ипотечного кредита 5 600 человек.

Как сообщал журналистам в кулуарах форума АБР «Банки России – XXI век» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, льготная ипотечная программа для молодых семей на Дальнем Востоке по ставке 2 % годовых потребует выделения в 2020 году из федерального бюджета от 5 до 10 миллиардов рублей. По словам замминистра, программа будет запущена к концу 2019 году, в связи с этим затраты из бюджета в этом году будут незначительными.

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#Дальний Восток #экономика

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Комментарии
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  • Отец

    Отец
    1 час назад

    2% ипотека приведёт к росту цен на жилье никаких 14000 человек она не "закрепит", люди будут продолжать уезжать...

  • Gorojanka

    Gorojanka
    57 минут назад

    Никого льготная ипотека не остановит, а лишь на время притормозит отток населения, возьмут молодые семьи ипотеку под 2%, лет за 10 ее погасят и в итоге у них будет ликвидное (в большинстве случаев) имущество, которое они продадут и купят уже за живые деньги квартиру в другом, более перспективном регионе.

    Чтобы народ не уезжал из региона нужно создавать хорошие условия для жизни тут, чтобы суровый климат и удаленность от центра компенсировались людям какими то полезными для людей преференциями.

  • Терраформер

    Терраформер
    50 минут назад



    при средней стоимости строительства деревянного дома площадью 75 квадратных метров в размере 3,53 миллиона рублей и сроке кредита 20 лет при 2 % годовых ежемесячный платеж составит немногим более 16 000 рублей.



    Коммуналочку зобыли. 75 квадратиков деревяхи отопить) Ух... зокачаешься) Плюсом будет скорее всего отсутствие коммуникаций, т.ч. вода из скважины, её подогрев ... электрика.. КВт будут тока в путь уходить. Откачка выгреба ... кубов по 10 ежемесячно.

    Ну... как по минимуму уже и выходит 25тыс/мес. Прибавим транспортно-бензиновую составляющую до работы и обратно. А тут ещё и жена в декрете - живём на одну зарплату)))

    А как? а никак... велком ту Фар Ист зокрепляйтесь.

  • Фермер

    Фермер
    48 минут назад

    Странные люди...

    Снижение ипотеки, даже для части населения, очевидный плюс и шаг в правильном направлении...

    Что касается возможного удорожание жилья, то оно определяется многими факторами и вряд ли на Дальневосточном Востоке (с 2% ипотекой) будет происходить быстрее, чем в остальной России (без 2% ипотеки)

  • Deitra

    Deitra
    47 минут назад

    Ну как и предполагалось, нужно быть нищим миллионером без жилья. Очередная фуфловая программа. Не будут нищие, стоящие в очереди на бесплатное жилье, брать ипотеку.

  • Терминатор

    Терминатор
    36 минут назад

    Пора бы уже провести пикет с целью отмены либо понижение процентов тем кто платит три и более лет без просрочек снизить процентную ставку до 2 процентов всем дальневосточникам, взявшим ипотеку независимо от возраста. В общем достаточно цинично понижать ипотеку ради того чтобы пытаться закрепить население любыми путями на Дальнем Востоке.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    31 минута назад

    А что с землей? Она тоже в ипотеку будет предоставляться? Или только в тайге на своем гектаре можно строить?

  • Deitra

    Deitra
    23 минуты назад

    Право на получение кредита в соответствии с настоящими Правилами возникает:

    а) у физических лиц – граждан Российской Федерации, которым

    ‎(не менее одному из созаёмщиков) предоставлен земельный участок

    ‎в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г.

    ‎№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

    ‎и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

    ‎с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства и (или) личное подсобное хозяйство;

    б) у молодых семей, все члены которых являются гражданами Российской Федерации и хоты бы один из супругов зарегистрирован

    ‎по месту жительства на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и состоящих

    ‎на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий:

    - с детьми, в которой оба супруга (в случае неполной семьи – мать

    ‎или отец) не старше 35 лет (включительно);

    - без детей, в которой оба супруга не старше 35 лет (включительно)

    ‎и состоят в зарегистрированном браке не менее одного года.

  • Ramon Mercader

    Ramon Mercader
    10 минут назад

    Gorojanka

    Никого льготная ипотека не остановит, а лишь на время притормозит отток населения, возьмут молодые семьи ипотеку под 2%, лет за 10 ее погасят и в итоге у них будет ликвидное (в большинстве случаев) имущество, которое они продадут и купят уже за живые деньги квартиру в другом, более перспективном регионе. Чтобы народ не уезжал из региона нужно создавать хорошие условия для жизни тут, чтобы суровый климат и удаленность от центра компенсировались людям какими то полезными для людей преференциями.



    Европеец (в смысле человек европеоидного типа) в этой жопе жить не может. Те, кто бежал сюда от царского гнева, зачем-то присоединили это к России. Это я о всяких поярковых с хабаровыми. Их мотив понятен. Посему в наше время и начали бежать отсюда люди в те места, где жили их предки - в европейскую часть России. Российской империи зачем-то нужны были эти огромные территории. Мне вот не понятно - зачем. Здесь, кроме огромных пространств, ни хрена нет. Здесь жили племена, давно адаптировавшиеся к этому мерзкому климату. Пришли белые люди, и они начали терять свою культуру, свой язык, свой образ жизни, наконец.Эти белые люди не стали коренным населением. Это как англосаксы на Аляске. Но они имеют там, в отличие от дальневосточников, кучу всяких пряников за жизнь в таком климате, а наши пряники сгребли "озерные", которые никогда не будут жить здесь. Если говорить о преференциях так называемых, то это, как минимум, достойные выплаты ВСЕМ, кто имеет несчастье здесь жить. ВСЕМ бесплатное жилье, какая на хрен ипотека? Соответствующие зарплаты и пенсии. Примерно так. Но этого НИКОГДА не будет в Сказочной стране победившего долбо..изма. И только поэтому те, кто не успеет умотать в западную часть страны, через не очень большой исторический промежуток времени вполне себе могут стать гражданами Китайской Народной Республики.

  • Ramon Mercader

    Ramon Mercader
    6 минут назад

    Терраформер



    при средней стоимости строительства деревянного дома площадью 75 квадратных метров в размере 3,53 миллиона рублей и сроке кредита 20 лет при 2 % годовых ежемесячный платеж составит немногим более 16 000 рублей.



    Коммуналочку зобыли. 75 квадратиков деревяхи отопить) Ух... зокачаешься) Плюсом будет скорее всего отсутствие коммуникаций, т.ч. вода из скважины, её подогрев ... электрика.. КВт будут тока в путь уходить. Откачка выгреба ... кубов по 10 ежемесячно.

    Ну... как по минимуму уже и выходит 25тыс/мес. Прибавим транспортно-бензиновую составляющую до работы и обратно. А тут ещё и жена в декрете - живём на одну зарплату)))

    А как? а никак... велком ту Фар Ист зокрепляйтесь.



    Пока Вы не состарились, бегите отсюда на хрен. На Западе тоже не медом мазано, но зима короче и всякие шубы с унтами практически не нужны. И дров надо куда меньше.

  • Myxira

    Myxira
    4 минуты назад

    То бишь, одиноких молодых людей (как и семейных), платящих не первый год ипотеку по старым условиям, удерживать на ДВ нет желания?...

  • ay

    ay
    1 минута назад



    И только поэтому те, кто не успеет умотать в западную часть страны, через не очень большой исторический промежуток времени вполне себе могут стать гражданами Китайской Народной Республики.



    А может в коммунистическом Китае жизнь справедливее устроена?

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