В Белогорске открылся сквер, построенный на месте пустыря

Сквер разбили в микрорайоне Базы-57 за зданием загса. Здесь благоустроили территорию старого пустыря. Сквер включает в себя спортивную зону с футбольным полем, площадки для волейбола и баскетбола. Здесь установили видеонаблюдение.

Центром сквера стал фонтан. Вся территория зоны отдыха пересечена прогулочными дорожками. Вдоль них разместят малые архитектурные формы: 43 парковых дивана, 11 скамеек и 54 урны, 45 светильников отражающего света, а также современные арт-объекты – арку из пяти сердец, беседку для молодоженов и мостик. Общественную территорию в Белогорске благоустроили в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» национального проекта «Жилье и городская среда».

В Приамурье в 2019 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» будет затрачено 270 миллионов рублей, сообщает правительство Амурской области. Запланировано благоустройство 42 дворов, 11 общественных территорий. Важнейшей частью реализации проекта являются предварительные общественные обсуждения – люди должны проголосовать за конкретные объекты, высказать свои пожелания по их оформлению и использованию.

Реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» находится на контроле у региональной Общественной палаты. Ее представители регулярно проводят мониторинг того, как действует программа на территории области. Члены Общественной палаты прислушиваются к жалобам и сообщениям от амурчан о случаях градостроительных конфликтов. Если выяснится, что права граждан действительно нарушены, Общественная палата гарантирует помощь в их защите.

В Приамурье в прошлом, 2018 году, успешно реализовали национальный проект «ЖКХ и городская среда» на сумму более 198 миллионов рублей. Тогда в рамках проекта преобразились семь общественных территорий: парк Дружбы в Благовещенске, сквер «Жемчужина» и территория городского парка культуры Белогорска, сквер в Свободном, «Сквер молодоженов» и городской парк в городе Райчихинск; парк культуры и отдыха в Тынде и парк развлечений в селе Ивановка.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в России с 2017 года. В рамках проекта проходит благоустройство дворов, площадей, скверов и парков. В 2019 году федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стал частью национального проекта «Жилье и городская среда».