В Благовещенске до конца года обновят 23 двора

До конца текущего года в Благовещенске отремонтируют 23 двора многоквартирных жилых домов. Как ведутся работы, проверила мэр города Валентина Калита.

Во дворах заасфальтированы подъезды, обустроены тротуары, заменен бордюрный камень. На некоторых территориях установлены скамейки и урны. Там, где жильцы предусмотрели водоотведение, выполнены работы по устройству дренажных колодцев и водоотливных лотков.

Так, на Советской, 5, 7 и 9 в селе Плодопитомник подрядчик не стал асфальтировать территорию вдоль домов, а замостил ее разноцветной плиткой. Появилось и место для отдыха, и удобная освещенная парковка. Двор, как заметила Валентина Сергеевна, получился очень уютным.

Как сообщает администрация города, довольны обновленным двором и жители района КПП. Здесь отремонтировали сразу четыре двора многоквартирных домов по улицам 50-летия Октября, Кольцевой и Островского.

Подрядчик заасфальтировал проезды. Радуют горожан и новые тротуары, и качественно сделанное водоотведение, и парковка.

В целом, отметила Валентина Калита, качество выполненных работ достаточно высокое. Те замечания и предложения, которые высказали жильцы, будут проработаны с подрядными организациями.

«Несмотря на то, что этот сезон был не очень удачным в плане погодных условий, и многие работы пришлось отложить, наша главная задача сегодня – успеть в рамках программы все работы завершить качественно и в срок, – подчеркнула мэр областного центра. – Потому что только при этом условии мы сможем попасть в программу и на следующий год, а, значит, продолжим благоустраивать наши дворовые территории».