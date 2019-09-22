В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

15 российских туристов пострадали в результате аварии с участием автобуса. ДТП произошло в турецкой провинции Анталья. Автобус, на котором туристов везли из отеля в аэропорт, перевернулся. В салоне находились 22 гражданина России.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве России, семь из них после ДТП продолжили путь к аэровокзалу, поскольку у них не было никаких жалоб.

«Пятнадцать человек были госпитализированы в различные больницы. На данный момент восемь человек остаются в больницах», – сообщил представитель генконсульства в Анталье. Дипломат выразил надежду на то, что с завтрашнего дня пострадавших начнут выписывать из медучреждений, и подчеркнул, что ни у кого из россиян нет серьезных травм, угрожающих жизни. Он добавил, что генконсульство держит вопрос на контроле. Обстоятельства произошедшего выясняются.