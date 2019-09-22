На Дальнем Востоке предложили создать такси для китайских туристов

Общественный Совет по развитию такси в регионах РФ предложил создать специальное туристическое такси на Дальнем Востоке. Это поспособствует повышению привлекательности региона для иностранцев.

Как сообщает ТАСС, пилотный проект можно запустить во Владивостоке и Хабаровске. Об этом заявила председатель совета Ирина Зарипова. «Если так важен турпоток для Дальнего Востока, нужно попробовать запустить пилотный проект туристического такси. Взять таксопарк в Хабаровске или во Владивостоке примерно из 50 машин, сделать логотипы и таблички на китайском языке, обучить водителей китайским разговорным фразам, поговорить с туроператорами», – сказала Зарипова на первом Дальневосточном транспортном форуме в Хабаровске. Затраты на реализацию такого проекта небольшие, эффект можно оценить в течение полугода, подчеркнула она.

Как сообщил заместитель директора департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Николай Ганчихин, за прошлый год Дальний Восток посетили около 900 тысяч иностранных туристов, большинство из них – граждане Китая. Самым популярным оказался Владивосток, для путешествий также выбирают Благовещенск, реже – Хабаровск. Китайские туристы, по словам Ганчихина, сталкиваются с проблемой вызова такси, значимую роль здесь играют языковой барьер и нехватка гидов. «Представители китайских властей говорят, что их граждане будут ездить больше, если будут таблички и надписи на китайском языке, интересные маршруты. Они гарантируют поток около 1 миллиона человек в год в каждый город», – сказал он.

В Хабаровске 19–20 сентября проходил первый Дальневосточный транспортный форум «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом». В мероприятии принимают участие представители профессиональных сообществ, бизнеса, науки, общественности, профильных ведомств из регионов Дальневосточного федерального округа, а также представители соседней провинции Хэйлунцзян (КНР). На форуме обсуждают вопросы развития пассажирского автомобильного транспорта, включая такси.