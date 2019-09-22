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22сентября
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Участники «Амурской осени» подарили детским домам 15 телевизоров

Участники «Амурской осени» подарили детским домам 15 телевизоров

Амурские социальные учреждения, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили дорогие подарки от участников фестиваля кино и театра «Амурская осень». Президент фестиваля Сергей Новожилов вручил директорам детских домов и интернатов 15 телевизоров.

Начальник отдела минсоцзащиты Ольга Головачёва поблагодарила президента фестиваля «Амурская осень» от лица министра и всего ведомства и вручила Сергею Новожилову благодарственное письмо минсоцзащиты.

Участие в мероприятии благотворительной акции в рамках «Амурской осени» приняли и дети. Они смогли увидеть астролога Тамару Глоба, актеров Оксану Сташенко и Андрея Андреева, участника шоу «Голос» Дмитрия Нестерова, сообщает минсоцзащиты области.

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#Амурская осень #дети

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Я так понимаю - на деньги спонсоров? Так бы и писали.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Что попало в соцзащиту, то пропало)))

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