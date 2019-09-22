Гороскоп 22 сентября: Рыбы будут флиртовать, у Дев напряженный день

Восход Солнца: 06:15

Заход Солнца: 18:29

Солнце в Деве.

Овен. День пройдет под знаком обмана и недоразумений. Вероятны осложнения в работе или личной жизни. Сегодня лучше не проявлять деловую активность. Звезды советуют подвести черту под старыми планами, делами или контактами.

Телец. Ваше здоровье, коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит справиться с любым делом. День надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.

Близнецы. Благоприятный день. Усиливаются жизненный потенциал, уверенность, сексуальность, личное обаяние. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми или творческие искания успешны и принесут удовлетворение.

Рак. День связан с неожиданными поворотами в судьбе, получением информации, очищением огнем. Не исключено, что встреча с чиновниками или обращение в государственные учреждения приведетк нервному стрессу.

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Лев. Благоприятный день для реализации свежих творческих идей или нестандартного решения старых проблем. Звезды предупреждают о вероятных происках недоброжелателей или неблагоприятном стечении обстоятельств. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола.

Дева. Вас ждет напряженный день. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Весы. День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Неблагоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. Сегодня постарайтесь избегать обещаний, ненужных разговоров и работы с документами.

Скорпион. Первая половина дня благоприятна, сулит поддержку высших сил или партнеров. Излишняя мнительность может привести к недоразумениям, что затруднит реализацию намеченных на день планов. Звезды предлагают вам именно сегодня начинать налаживание контактов с деловыми партнерами.

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Стрелец. Заботы всего дня будут сопряжены с неурядицами или недоразумениями в общении, которые потребуют от вас решительных и неординарных действий. Правда, эти меры не слишком одобрит ваше окружение, но пусть вас это не останавливает.

Козерог. Благоприятный день, особенно для Козерогов, занятых в сфере бизнеса и торговли. Возможно значительное пополнение бюджета или выгодное предложение. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете добиться успехов.

Водолей. Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Не исключено необъективное отношение к вам коллег или начальства. Проявите терпимость и выдержку.

Рыбы. День духовных поисков, прозрения и очищения. Благоприятны духовные искания, посещение храма. Удачный день для представителей творческих профессий. Рыб ждет приятное знакомство или легкий флирт. Романтические встречи принесут обновление и энергетический заряд. Во второй половине дня вы столкнетесь с событиями, в результате которых пересмотрите отношения с друзьями.

Астролог: Вальдемар Небоходцев