Благовещенцы требуют освободить котов, которые вторые сутки заперты в квартире без хозяина

Благовещенские зоозащитники и просто неравнодушные люди беспокоятся за жизнь четверых котов, которые вторые сутки находятся запертыми в квартире одного из домов по улице Шимановского. Со слов, амурчан, которые забили тревогу, мужчину на неизвестный срок поместили в лечебное учреждение, при этом оставив в доме животных.

Информацию о тяжелом положении домашних животных распространяют в социальных сетях.

«В 25 доме на улице Шимановского, на пятом этаже в первом подъезде живет душевно-больной мужчина. У него 4 кошки. (...)Сегодня, 20.09.19, утром этого мужчину со двора дома в наручниках забрали на принудительное лечение в психиатрическую клинику, а кошки остались в квартире. Никто не собирается их освобождать! Это может сделать только всеми уважаемая полиция, если быть точнее, то участковый по нашему району, но делать этого он не собирается», - говорится в рассылаемом сообщении.

Соседи хозяина котов обращались в полицию с просьбой освободить хвостатых. Попытки выйти на лечебное учреждение, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию и попросить ключи, чтобы забрать животных, не увенчались успехом.

«Говорят, что он (хозяин котов) в очень плохом состоянии и к нему никого не пускают, а тот врач, который принимал этого мужчину, будет только в понедельник. Животные заперты уже второй день, не понятно, есть ли там еда, питье у них. А если ждать понедельника, это будут уже четвертые сутки», - пояснила неравнодушная благовещенка по телефону.

В городской полиции пояснили, что правоохранителям действительно поступило несколько сообщений от соседей мужчины, в квартире которого заперты животные.

«Проводится проверка, участковый туда выезжал, сейчас решается вопрос о вызволении животных. В настоящий момент никаких родственников хозяина квартиры не установлено. Сотрудники полиции не имеют права, согласно закону, вскрыть эту дверь без решения суда, без хозяина квартиры», - пояснили в городской полиции.

Полицейские планируют выйти на учреждение, куда помещен хозяин животных, чтобы решить этот вопрос.