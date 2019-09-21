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Звездные гости «Амурской осени» устроили концерт в торговом центре в Благовещенске (фото)

Звездные гости «Амурской осени» устроили концерт в торговом центре в Благовещенске (фото)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в Старом городе ТРЦ «Острова» артисты и гости фестиваля кино и театра «амурская осень» во второй раз прошли по красной дорожке. Традиционная фестивальная церемония собрала сотни зрителей, которые фотографировали артистов и жарко им аплодировали. Больше всего аплодисментов досталось президенту фестиваля Сергею Новожилову, астрологу Тамаре Глобе, актрисе Оксане Сташенко и звезде хоккейного сериала молодежка Владу Канопке.

Красное полотнище развернули на первом этаже от гостиницы «Красная» торгового центра до анфилады лестницы. По красной дорожке прошло более 80 артистов, сценаристов, режиссеров, операторов, художников и специальных гостей «Амурской осени», среди которых была китайская делегация художников.

Так же по красной дорожке прошли известный актер Влад Шкляев, прибалтийский актер Мартиньш Вилсонс, а также латвийский квартет «Баритоны».

Церемония длилась около часа и завершилась небольшим концертом, который артисты устроили на установленной в торговом центре сцене. После участники поторопились в Амурскую областную филармонию на спектакль «Мужской аромат», а затем - в ОКЦ на спектакль «Авантюристы поневоле» с Павлом Прилучным.

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#Амурская осень

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