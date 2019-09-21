Феерично сгорел: под Комсомольском-на-Амуре загорелся грузовик с фейерверками (видео)

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На трассе под Комсомольском-на-Амуре произошло необычное происшествие. Там загорелся грузовик с пиротехникой. После того как автомобиль начал гореть, один за другим стали взрываться фейерверки.

Информация и видео необычного инцидента появились в инстаграм-аккаунте kriminal.blg. Пользователи уже успели высказаться по поводу случившегося и немного пошутить.

«Феерично сгорел», - прокомментировал один из пользователей.

«Будет и на нашей улице праздник, когда загорится грузовик с фейерверками», - высказался другой.

«Толи праздник, толи горе», - написал комментатор.