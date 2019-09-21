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21сентября
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Феерично сгорел: под Комсомольском-на-Амуре загорелся грузовик с фейерверками (видео)

Феерично сгорел: под Комсомольском-на-Амуре загорелся грузовик с фейерверками (видео)
Фото: Скриншот видео

На трассе под Комсомольском-на-Амуре произошло необычное происшествие. Там загорелся грузовик с пиротехникой. После того как автомобиль начал гореть, один за другим стали взрываться фейерверки.

Информация и видео необычного инцидента появились в инстаграм-аккаунте kriminal.blg. Пользователи уже успели высказаться по поводу случившегося и немного пошутить.

«Феерично сгорел», - прокомментировал один из пользователей.

«Будет и на нашей улице праздник, когда загорится грузовик с фейерверками», - высказался другой.

«Толи праздник, толи горе», - написал комментатор.

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#Дальний Восток #пожары #транспорт

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