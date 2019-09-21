В Белогорске открыли спорткомплекс, где можно заниматься сразу пятью игровыми видами спорта

Фото: Администрация Белогорска

21 сентября в Белогорске состоялось открытие спортивного комплекса в школе № 10 по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». На новом спортобъекте теперь можно заниматься пятью игровыми видами спорта: футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом и бадминтоном. Коплекс подойдет и для занятий легкой атлетикой.

Открытие спорткомплекса началось с композиции группы AC/DC «Stiff Upper Lip». За минуту все спортивные зоны заполнились юными спортсменами. Участниками события стали более полутысячи человек.

Среди них министр спорта Амурской области Юрий Кретов, глава Белогорска Станислав Мелюков, председатель горсовета Виктория Гратий, депутаты белогорского горсовета, подрядчики, спортивная общественность, школьники и их родители.

Министр спорта подарил школе сетку с десятью волейбольными и баскетбольными мячами. 10 футбольных мячей подарил глава Белогорска Станислав Мелюков.

«Этот проект мы сделали в 2011 году, но, к сожалению, не было возможности воплотить его в жизнь. Благодаря губернатору Василию Орлову и министерству спорта у нас все это получилось. В этот спорткомплекс вложено 43 миллиона рублей. Проект предполагал одну часть, но мы с директором школы №10 решили за городской бюджет сделать еще 3 площадки: баскетбольную, волейбольную и для бадминтона. Поручение директору – спорткомплекс должен быть все время занят, чтобы здесь занимались дети, чтобы здесь были и взрослые. Спорткомплекс не должен закрываться, он должен работать постоянно», – сказал глава города.

В массовой постановке открытия спорткомплекса приняли участие более 300 школьников. На новом поле с искусственным покрытием дети показали композиции с флагами, с огромными разноцветными мячами. Юные футболисты отрабатывали приемы на новых футбольных воротах. Почетное право забить гол в ворота предоставлено воспитаннику единственной в Амурской области специализированной школы футбола «Белогорец», ученику школы № 10 Антону Рукман. Свой первый забег на беговых дорожках на дистанцию в 60 метров выполнили ученицы школы. За приз директора школы Елены Пахоменко поборолись три спортсменки-десятиклассницы. Ученица 10 А класса Кристина Кравчук победила с результатом 8,5 секунды и получила от директора приз – наушники.