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21сентября
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В Благовещенске лже-целительница похитила у пенсионерки более 55 тысяч рублей

В Благовещенске лже-целительница похитила у пенсионерки более 55 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В Благовещенске лже-целительница обманным путем похитила у пенсионерки более 55 тысяч рублей. Преступницу благовещенка встретила на улице Артиллерийской, завязался разговор, в ходе которого злоумышленница расспрашивала ее про здоровье. Потерпевшая поделилась своими проблемами, а незнакомка сказала, что может ей помочь.

Через несколько минут к ним подошла другая женщина, и пояснила, что амурчанке очень повезло, что ее согласилась вылечить данная женщина. Якобы попасть на прием к ней очень сложно. После этого они втроем прошли в один из дворов. Лже-целительница попросила пенсионерку принести из дома все свои деньги, завернуть их в газету, перевязать нитью и принести ей.

Пожилая амурчанка выполнила все манипуляции, указанные злоумышленницей. Затем лже-целительница попросила пенсионерку обернуться к ней спиной и начала что-то говорить. Вся процедура «лечения» заняла около 3 минут. После этого женщине вернули газетный сверток и сказали положить его под подушку, а через два дня вновь встретиться на этом же месте. Однако встреча с «целительницей» не состоялась, так как она не пришла в обозначенное время, а в свёртке не оказалось денег. Пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает амурское УМВД.

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#здоровье #происшествия

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