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21сентября
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сегодня, 17:13 0

В аварии на трассе в Белогорском районе погибла автомобилистка

В аварии на трассе в Белогорском районе погибла автомобилистка
Фото: pixabay.com

В серьезном ДТП, которое произошло 20 сентября около 21:00 на трассе в Белогорском районе, погибла женщина-водитель. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Авария с участием автомобилей Мазда и Вольво произошла на нерегулируемом перекрёстке. В результате ДТП погибла водитель Мазды – женщина, 1982 года рождения. Проводится доследственная проверка, сообщает амурское УМВД. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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#ДТП #происшествия

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