Благовещенка получила 100 тысяч рублей для создания магазина эко-одежды

В Благовещенске подвели итоги федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель». Победительницей и обладателем гранта в размере 100 000 рублей стала Светлана Легошина с проектом магазина эко-одежды из льна и муслима. С 16 сентября жительницы города работали над своими бизнес-идеями, а 20 сентября девушки представили свои проекты на суд жюри.

Экологическую и гипоаллергенную продукция победительница сама начала пробовать шить для своих детей, после того как ей подарили швейную машинку. Так и родилась идея для своего бизнеса, которая в этом году заняла первое место на одном из областных конкурсов, а теперь получила и грантовую поддержку от проекта «Мама-предприниматель».

Презентации всех идей оценивались как с точки зрения оригинальности, так и экономической и социальной значимость.Проекты охватили абсолютно разные сферы.Так, Попова Екатерина разработала проект студии праздничного декора, а Елена Шеломенцева – клуба скандинавской ходьбы.

Другая участница, Лариса Шинкевич, представила идею салона красоты в формате «Мама плюс малыш», где мамы маленьких детей могли бы получать услуги в заведении, где для ребенка был бы организован присмотр. В качестве сотрудников Лариса предложила привлечь мам, которые также находятся в декрете.

Екатерина Миннигалиева разработала проект «Добрый конь» – он родился из хобби. Девушка имеет опыт работы с лошадьми и уже 17 лет работает педагогом. Проект предполагает не только занятия с лошадьми одновременно для мамы и ребёнка, но и работу с детьми-инвалидами, организацию фотосессий и даже реализацию навоза.

Наталья Журавель – мама-юрист – придумала свою методику преподавания финансовой и юридической грамотности и представила проект школы «Деловые дети». Анастасия Кузеванова защищала проект студии «Мякушка.baby» по производству текстильных изделий для мам и их детей. Наталья сама отшивает детские подушки, подушки для беременных, конверты и подушки на детские кроватки. Преимуществами своего проекта она отметила не только высокое качество материалов, но и средний ценовой сегмент, а также наличие бесплатной доставки.

Мария Чикунова выступила с проектом «Семейного мини-питомника декоративных растений из Восточной Азии». На сегодняшний день Мария уже выращивает саженцы 150 растений для последующей продажи. Свой проект она разработала из-за однотипности растений, представляемых на рынках в нашей климатической зоне. Исследуя разные виды саженцев, она находит новые зимостойкие варианты, которые были бы интересны к продаже в нашей области.

Светлана Семерова представила идею личного бренда healf coach и нутрициологии. В основе идеи – здоровое питание, изменение образа жизни и немедикаментозное лечение организма.

Среди проектов участниц нашлись идеи и аква-печати на различных поверхностях, продажи горшечных многолетних цветов и агентства романтических свиданий для влюблённых и просто пар, желающих дарить друг другу впечатления.

Также участницы представили на суд жюри проекты студии аппаратной косметологии, кондитерской правильного питания, кофе-точки в селе Владимировка, хороводно-игровой студии, и даже личного художественного бренда.

Многие идеи касались развития детей, в том числе проекты детского центра «Жемчужина», нацеленной на интеллектуальное и языковое развитие детей, а также программа передач для детей «Легкое питание» по популяризации правильного детского питания.

«Каждая участница представила презентацию проекта с разбором финансовой модели своего потенциального бизнеса. Каждая добавила частичку себя – нас удивляли яркими презентациями, дегустациями, а также демонстрациями методик, – поделилась руководитель Центра «Мой Бизнес» Татьяна Ситникова. – Было много интересных идей бизнеса и нам, конечно же, хотелось бы увидеть развитие каждого из этих проектов. Жаркие споры длились больше получаса, после чего члены комиссии всё же смогли прийти к единому решению».

Участниц наградили специальными призами от местных компаний-партнеров.

На участие в проекте поступило несколько десятков заявок, из которых организаторы отобрали 20 участниц проекта. Девушки смогли бесплатно пройти обучение основам ведения бизнеса у опытных бизнес-тренеров и представителей региональных структур поддержки малого бизнеса, а также приняли участие в конкурсе стартапов.

Как отмечают организаторы, проект создан для женщин, которым важно сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье. Всего в этом году проект коснется 50 регионов страны.