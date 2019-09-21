Врачебные «ошибки» предлагают застраховать

За неожиданные осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание, ответственность перед пациентами, как и во всём мире, стоит застраховать, считают специалисты. Свою точку зрения они представили на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья 20 сентября. По итогам дискуссии депутаты приняли решение создать рабочую группу по правовой защите медработников и выйти на необходимые решения в ближайшем будущем, сообщил глава комитета Дмитрий Морозов.

По информации Следственного комитета, в 2018 году в России было возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с тем, что принято называть «врачебными ошибками». Это почти на четверть больше, чем в 2017-м. Тогда правоохранительные органы открыли около 1,8 тысячи уголовных дел на медиков. При этом чаще всего, по данным СК, «ошибки» допускают хирурги, акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи.

Ситуация, по мнению самих медиков, парадоксальная. «Лечим лучше, диагностируем лучше, результаты лучше — количество жалоб увеличивается», — сказал глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Решить проблему поможет корректировка действующего законодательства, считают эксперты. И подчёркивают — термина «врачебная ошибка» до сих пор нет ни в одном законодательном документе. Как результат — под этим определением, помимо заблуждения медика, сегодня понимают самые разные вещи. «С юридической точки зрения, этот термин сегодня может означать очень многое — несчастный случай, неожиданную реакцию организма, неудачу, неуспех. Но не ошибку, — пояснил Дмитрий Морозов. — Ведь когда мы произносим фразу «врачебная ошибка», то с позиций русского языка речь идёт именно о некоем ошибочном действии. А это не так!»

Проблемой, по словам завкафедрой медицинского права Сеченовского университета, президента Национальной ассоциации медправа Юрия Сергеева, остаётся и недостаточная квалификация и некоторых правоохранителей, занимающихся подобными делами. Так, по словам специалиста, в СССР для того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении врача нужна было санкция прокурора области, а вести эти дела могли только следователи по особо важным делам прокуратуры.

«В современной России дела в отношении врачей ведут дознаватели в райотделах полиции, люди, которые иногда не имеют даже высшего юридического образования, — отметил эксперт. — Нам нужно стремиться к тому, чтобы в отношении врачей вели дела и привлекали их к ответственности специально подготовленные профессионалы».

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский предложил вообще подумать об отказе от уголовного преследования, так как перспектива разбирательства по статьям УК «мешает отношениям между пациентом и врачом». По словам эксперта, безусловно доказать вину врача можно при нарушении стандартов. «Но это все равно не повод для уголовного преследования, это подпадает под действие административного кодекса», — считает он.

По мнению президента Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Лео Бокерии, России необходим институт страхования ответственности врачей — это тот механизм, который действует во многих развитых странах. «Если возникает какая-то конфликтная ситуация, то сначала разбираются страховые компании врача и пациента. Если выясняется, что совершено преступление, то дело действительно уходит в юридическую плоскость. У нас же многие люди даже не знают, что во всем мире врачи застрахованы», — сказал специалист.

С тем, что ответственность врачей надо страховать, согласен и Дмитрий Морозов. Однако, по его словам, быстро сделать это не получится, поскольку сегодня врач в нашей стране не считается субъектом права, у него нет лицензии, как у доктора за рубежом. «Наши врачи — это сотрудники конкретных медицинских организаций, — напомнил депутат. — Так что, думаю, сегодня основной путь — развивать профессиональные ассоциации, укреплять их и именно в них создавать сильные юридические службы».

По мнению Морозова, каждый врач должен быть членом профессиональной ассоциации по своему профилю работы. «И когда мы говорим об административном наказании, первое, что должно быть, — это исключение из ассоциации, — подчеркнул он. — Так делается во всём мире. И наши ассоциации так будут делать в интересах пациентов: когда человек идёт лечиться, он должен безусловно верить в своего врача».

По словам депутата, некоммерческие профессиональные ассоциации должны заниматься досудебной независимой экспертизой и делать её результаты публичными. А Следственному комитету и прокуратуре стоит разработать порядок разбирательств по «медицинским делам» с учётом этой экспертизы, предложил глава комитета, пишет «Парламентская газета».