В Благовещенске вандалы надругались над новым арт-объектом на набережной

Фото: Администрация Благовещенска

Набережная Амура в Благовещенске подверглась атаке вандалов. Под удар попал новый арт-объект, который установили вчера, 20 сентября. Вандалы нанесли надпись черной краской через всю стену, где известный благовещенский художник Николай Рыбак разместил таблички с изображением культурных кодов города Благовещенска.

Досталось и одному из основателей Благовещенска Святителю Иннокентию, и Триумфальной арке, и амурскому ратану. Начальник городского управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи уже обратился в полицию, готовится заявление. Как отметили в управлении, новый арт-объект, который мог бы стань достопримечательностью Благовещенска восстановить невозможно. Он будет демонтирован.

Проект Николая Рыбака, который была признанной лучшей в городском конкурсе эскизов для украшения стены граффити. Его работа не только отражала региональную специфику столицы Приамурья, но и была задумана, как всесезонная фотозона.

Городская набережная подверглась нападению вандалов уже второй раз за месяц. В начале сентября неизвестные разгромили цветники и скамейки, сообщает администрация Благовещенска.