Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:49 5

В Благовещенске вандалы надругались над новым арт-объектом на набережной

В Благовещенске вандалы надругались над новым арт-объектом на набережной
Фото: Администрация Благовещенска

Набережная Амура в Благовещенске подверглась атаке вандалов. Под удар попал новый арт-объект, который установили вчера, 20 сентября. Вандалы нанесли надпись черной краской через всю стену, где известный благовещенский художник Николай Рыбак разместил таблички с изображением культурных кодов города Благовещенска.

Досталось и одному из основателей Благовещенска Святителю Иннокентию, и Триумфальной арке, и амурскому ратану. Начальник городского управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи уже обратился в полицию, готовится заявление. Как отметили в управлении, новый арт-объект, который мог бы стань достопримечательностью Благовещенска восстановить невозможно. Он будет демонтирован.

Проект Николая Рыбака, который была признанной лучшей в городском конкурсе эскизов для украшения стены граффити. Его работа не только отражала региональную специфику столицы Приамурья, но и была задумана, как всесезонная фотозона.

Городская набережная подверглась нападению вандалов уже второй раз за месяц. В начале сентября неизвестные разгромили цветники и скамейки, сообщает администрация Благовещенска.

Просмотров всего: 881

#происшествия

распечатать


Происшествия

Пьяный амурчанин украл в магазине деньги и избил сторожа
Происшествия 1

Благовещенка на внедорожнике врезалась в легковушку, снесла дорожный знак и угодила в больницу (фото, видео)
Происшествия 7

Вышла на связь и слезно просила ее забрать: благовещенка, пропавшая более месяца назад, нашлась

Происшествия

В Благовещенском районе ночью сгорело 300 тюков сена
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Ричард Клиффов

    Ричард Клиффов
    1 час назад

    арт-объект конечно убогий

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Верните Гагарина с Терешковой!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Досталось и одному из основателей Благовещенска Святителю Иннокентию, и Триумфальной арке, и амурскому ратану" - про последнего, пжлста, подробнее...

  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    А где полицаи? Опять на дежурстве в карты в "дурочка" играли.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Ричард Клиффов

    арт-объект конечно убогий



    А слабо сделать лучше?

    Обязательно всё изгадить?

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь