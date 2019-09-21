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21сентября
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сегодня, 15:24 0

Пьяный амурчанин украл в магазине деньги и избил сторожа

Пьяный амурчанин украл в магазине деньги и избил сторожа
Фото: pixabay.com

Житель села Новоспасск Архаринского района пробудет 3 года в исправительной колонии общего режима за грабеж. Такое решение принял районный суд. Амурчанин взломал магазин, забрал деньги и применил насилие к сторожу, который пытался остановить преступника.

43-летний амурчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к магазину с ломом и стал взламывать запорное устройство на двери в подсобное помещение. Когда прибежавший на звук сигнализации сторож потребовал прекратить незаконные действия, злоумышленник толкнул его в грудь и нанес еще 2 удара ногой по телу.

После этого амурчанин продолжил взламывать запорное, а сторож в это время обратился за помощью.Проникнув в магазин, мужчина взял в кассе 6 681 рубль. Тут же его задержали сотрудники полиции.

Суд учел, что преступление амурчанин совершил в период испытательного срока. Поэтому условное осуждение было отменено и окончательное наказание назначено по совокупности приговоров в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает амурская прокуратура.

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