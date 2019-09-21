Звезда хоккейной «Молодежки» сыграл на «Амурской осени» в музыкальном спектакле (видео)

В седьмой фестивальный день амурских зрителей пригласили в солнечную Италию, затем на спектакль а ля «Воронины», после чего окунули в бурю эмоций короткометражного кино, а довершение всколыхнули ностальгические воспоминания в театре драмы. Об этом – новый дневник фестиваля.

На сцене Амурской областной филармонии жаркую мелодраму разыграли Влад Канопка, Сергей Писарев, Георгий Фараджев, Дмитрий Сибирцев. Это спектакль с итальянским темпераментом, для многих он стал настоящим открытием, потому что это три в одном: театр, концерт и житейская философия.

«Однажды в Италии» — это весёлая, романтичная, но вместе с тем очень глубокая история, рассказывающая о трёх родных братьях — Джорджио, Паоло и Федерико, живущих в провинциальной итальянской глубинке. Они молоды, красивы и амбициозны, они любят музыку, песни и мечтают о большой сцене.

Главную роль сыграл Влад Канопка, известному широкой публике по телесериалу «Молодёжка». Однажды судьба в лице влиятельного сеньора Пасторелли даёт братьям шанс, который возносит их на вершину мирового шоу-бизнеса. Они получают то, о чём мечтали долгие годы, но неожиданно на их пути встаёт роковая красавица Виктория. Это настоящее испытание.

Каждая новая песня завершает портрет очередного отрезка жизни. С начала спектакля их ровно три. Интересно, что режиссёр обошелся без женских ролей. Есть лишь голос, символ, силуэт.

Зрители увидели историю о любви и ненависти, о дружбе и предательстве, о чести и долге, щедро наполненная великолепными итальянскими песнями. Спектакль прошел с большим успехом.

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Второй спектакль конкурсного дня - «Босиком по парку или Выход через спальню». Его показали в Общественно-культурном центре. В спектакле сыграли Валерий Афанасьев, Ольга Хохлова, Екатерина Волкова и Петр Красилов.

Это лирическая комедия по пьесе Нила Саймона, романтическая и тонкая история о том, как мало надо для того, чтобы разрушить отношения.

Главные герои – молодожены, они налаживают быт в необустроенной крохотной квартирке. К ним наведываются то эксцентричный сосед, то беспокойная теща. Сосед ходит к себе через их спальню!

Молодую супругу играет Екатерина Волкова, многодетная мать из сериала «Воронины», здесь она в своем амплуа.

Герои за короткое время успевают возненавидеть и страстно полюбить вновь, проститься и простить, узнать друг друга заново.

Зрители и поплакали, когда молодожены расстались, а потом уже вытерли слезы радости, когда пара воссоединилась. И посмеялись – смешных, курьезных ситуаций было предостаточно.

В результате герои поняли, что главное – погода доме, а все, что за дверью – второстепенно. Главное, двери вовремя запирать на замок.

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В театре драмы прошел спектакль заслуженного артиста России Василия Мищенко. Он известен по фильмам «Вечный зов», «Эскадрон», «Штрафбат», сериалу «Московские окна» и другим работам. В общей фильмографии – более 80 киноролей. Сейчас актер служит в московском театре «Современник». Он также кинорежисссер и телепродюсер, педагог во ВГИКе.

Несколько лет назад он написал сценарий киноповести, которую он и прочел на «Амурской осени». Это – личные воспоминания под названием «Еще вчера».

Пока киноповесть не удалось пристроить ни на один телеканал. Писатель Людмила Шевцова помогла Василию Мищенко оформить текст, и к ней обратился один английский журнал. Киноповесть вышла уже в 28 странах мира.

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Программу короткого метра продолжили четыре новые картины. Фильм «Старый вояка» представила сценарист Алина Галиаскарова, «Мясорубку» - сценарист, режиссер и продюсер Владислав Баханович, «Трассу ноль» - Мария Едемская. «Переходный возраст» - Дарья Фекленко, которую зрители видели в спектакле «Загадочный уикенд», для многих работы стали дебютом.

«Я всю жизнь работаю актрисой, выхожу на сцену. И знаю, что такое премьера. Я впервые выхожу перед зрителем, как кинорежиссер. Удивительно, но мой сын закончил ВГИК, а я только поступила. Нас учили: снимайте про то, про что вы знаете. Так вот, я теперь знаю, что жизнь после 45-ти только начинается. И еще знаю, что жизнь гораздо богаче наших фантазий. Об этом мое кино», - рассказала Дарья Фекленко.

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В мастерской-музее народного художника России Александра Тихомирова на фестивальной неделе побывали участники «Амурской осени». Музею исполнился год, его открыли на прошлом фестивале. Участников «Амурской осени» приняли супруга Елена Тихомирова и дочь, тоже Елена. Гостям показали работы художника, фотографии и награды.

Особенно поразила участников фестиваля история о том, как Александру Евгеньевичу пришла идея оконописи.

«Он заснул в мастерской после тяжелого трудового дня. И видит во сне: сносят старые дома, ставни сжигают в костре. И видит Бога, он говорит ему: «Вот тебе идея, пиши лики на ставнях, прославляй Бога и Отечество», - рассказала Елена Тихомирова.

Участникам рассказали, что Александр Тихомиров был очень неординарным, его ценили и уважали на высоком уровне. У было немало выставок, значимыми он выставки в музее имени Пушкина, было пять выставок в Храме Христа Спасителя, в Иерусалиме, за это российский патриарх наградил его орденом Преподобного Андрея Рублева III степени. Выставки были в Париже и других городах мира. В этом году в Хэйхэ был также создан музей Александра Тихомирова – единственный музей русского народного художника в Китае.