В Благовещенске дорожники работают в 2 смены, чтобы отремонтировать магистрали в кратчайшие сроки

Благовещенские дорожные рабочие трудятся в две смены, чтобы завершить ремонт магистральных улиц в кратчайшие сроки. Глава минтранса области Амурской области Александр Зеленин и первый заместитель мэра города Олег Имамеев оценили темпы работ в ночное время на одном из таких участков.

Улица Калина является одной из основных артерий, соединяющих микрорайон с центральной частью города.

Обильные осадки значительно осложнили ход работ в целом по ремонту дорожно-уличной сети города, в связи с чем значительно сместились и графики работ. Поэтому своевременное и качественное выполнение работ находится под постоянным вниманием и контролем министерства транспорта и администрации города.

На участке от улицы Тенистой до кольцевой развязки трудятся сразу две бригады. Одна – укладывает выравнивающий слой асфальтобетона, вторая – снимает старое покрытие на следующем отрезке. Всего необходимо обновить 900 метров дорожного полотна.

По информации подрядчика, на участке уже проведена укладка бордюра, проводится фрезерование. После укладки асфальта будет наноситься второй слой: щебеночно-мастичный асфальтобетон.

«На данном участке осуществлены работы почти на 60%, – отметил Александр Зеленин. – Участок особенный, так как здесь большая интенсивность движения транспортных средств. Мы считаем, что ремонтные работы должны завершится на этом участке в течение недели. Как только подрядная организация осуществит укладку второго слоя, участок будет полноценно запущен».

Благодаря работе в две смены, подрядчику удалось нагнать упущенное время и сейчас работы ведутся в соответствии с графиками, сообщает администрация Благовещенска.