Температура до минус 7 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 22 сентября

Ночью c 21 на 22 сентября в Амурской области ожидается переменная облачность. В отдельных северных районах пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, некоторые территории накроет туман.

Ветер ночью ожидается юго-западный со скоростью 4…9 метров в секунду. Температура – 1…6 градусов тепла, местами – 2…7 градусов со знаком минус.

Днем в северных районах местами пройдут слабые, умеренные осадки – преимущественно дождь. В отдельных районах прогремит гроза.

По югу малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, в отдельных районах – до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до 17…градусов, местами по северу – до 12 градусов.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный – 4…9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут до 5 градусов тепла, днем – до 22 градусов.