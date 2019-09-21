Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:21 1

Благовещенка на внедорожнике врезалась в легковушку, снесла дорожный знак и угодила в больницу (фото, видео)

Благовещенка на внедорожнике врезалась в легковушку, снесла дорожный знак и угодила в больницу (фото, видео)
Фото: https://www.instagram.com/p/B2p6OnaICrSk85FkdV-bxE5pcXFhbe_Tc_PIYc0/

Около 9 вечера 20 сентября в Благовещенске в районе пересечения улиц Зейской и Комсомольской произошло жесткое ДТП, в котором пострадала женщина. Она, находясь за рулем Mitsubishi Pajero Sport,‎ наехала на стоящую у обочины легковушку. В результате ДТП внедорожник опрокинулся, а женщину, управляющую им, увезли в больницу.

«В 21:14 в районе дома № 10 по улице Комсомольской водитель, женщина 1980 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, совершила наезд на стоящее транспортное средство Honda Freed. В результате происшествия Mitsubishi совершил опрокидывание, повредил дорожный знак и ограждение. Женщина водитель с травмами доставлена в лечебное учреждение», – рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Ирина Самарина.

Видео: @kriminal.blg

Просмотров всего: 244

#ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия 3

Вышла на связь и слезно просила ее забрать: благовещенка, пропавшая более месяца назад, нашлась

Происшествия

В Благовещенском районе ночью сгорело 300 тюков сена
Происшествия

Во Владивостоке полыхает крупный торговый центр (видео)
Происшествия

Полицейские просят помочь в розыске 27-летней амурчанки
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    12 минут назад

    ... женщину управляющую им увезли... Наверное управлявшую увезли?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь