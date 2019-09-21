Благовещенка на внедорожнике врезалась в легковушку, снесла дорожный знак и угодила в больницу (фото, видео)

Около 9 вечера 20 сентября в Благовещенске в районе пересечения улиц Зейской и Комсомольской произошло жесткое ДТП, в котором пострадала женщина. Она, находясь за рулем Mitsubishi Pajero Sport,‎ наехала на стоящую у обочины легковушку. В результате ДТП внедорожник опрокинулся, а женщину, управляющую им, увезли в больницу.

«В 21:14 в районе дома № 10 по улице Комсомольской водитель, женщина 1980 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero Sport, совершила наезд на стоящее транспортное средство Honda Freed. В результате происшествия Mitsubishi совершил опрокидывание, повредил дорожный знак и ограждение. Женщина водитель с травмами доставлена в лечебное учреждение», – рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Ирина Самарина. Видео: @kriminal.blg

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Любовь Чуприна