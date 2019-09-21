Гастрозона, мастер-классы и лазертаг: в Благовещенске проходит туристический фестиваль «Amurfest»

21 сентября в парке «Дружба» проходит международный туристический фестиваль «Amurfest». За 9 часов туристического праздника гости фестиваля смогут посетить несколько площадок и развлекательных зон.

Весь день в парке будут работать интерактивные площадки. Одна из крупных площадок – PORTAL–VR зона, где можно не только попробовать погрузиться в виртуальную реальность, но и принять участие в большом турнире по FIFA 19. Посоревноваться в виртуальном футболе могут десятки участников, один из которых в итоге заберет кубок победителя.

В парке можно покататься на катамаранах или сыграть в лазертаг. Кроме того, для посетителей фестиваля работает необычная фотозона, где любители селфи могут получить видеоролики в режиме Slow Motion с охватом окружения в 360° градусов.

Для самых маленьких посетителей фестиваля организована специальная территория с развлечениями, в том числе творческими мастер-классами от профессиональных художников и дизайнеров, а также преподавателей музыкальной мастерской «Музпросвет».

В рамках фестиваля на территории парка расположилась гастрономическая площадка с зоной стрит-фуда, бесплатными дегустациями и мастер-классами. Здесь участники фестиваля могут насладиться настоящими стейками на углях и узнать все секреты и тонкости приготовления этого блюда.

Рядом с гастрономической площадкой – ярмарка амурских мастеров. Кроме продажи сувениров, амурские умельцы организуют бесплатные мастер-классы по рукоделию. Здесь можно посетить мастер-классы по кинусайга, вышиванию крестиком, вышивке набором, мережкой, росписи гончарных изделий и керамических панно, плетению на шестигранных рамах, лоскутной кукле, войлоковалянию и плетению бисером на станке.

Для всех желающих разработан большой веломаршрут. Он стартовал от ОКЦ и пролегает по городским улицам до парка «Дружба». В рамках деловой программы фестиваля пройдут презентации турмаршрутов Зейского и Ивановского района, а также различных санаторно-курортных направлений. Завершится фестиваль большим музыкальным концертом, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.