Вышла на связь и слезно просила ее забрать: благовещенка, пропавшая более месяца назад, нашлась

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Родственница рассказала, что пропавшая сейчас находится в Новорайчихинске у мужчины. Сегодня родные Оксаны выехали в поселок, чтобы вернуть ее домой.

«То, что ее видели в Новорайчихинске, стало известно еще 2 дня назад. Там она живет с каким-то непонятным молодым человеком, мы не знаем, кто он. Она вышла на связь и слезно просила ее забрать. Оксана была в нормальном состоянии, не выпившая, но у нее была истерика. Полиция нашла Оксану, они ее опросили, но не забрали. Мы своими силами вышли на нее опять, позвонили. Спросили: «Ну что тебя забирать? Может, у тебя там любовь, ты не хочешь домой?» Оксана попросила, чтобы ее забрали, но что там у нее происходит, рассказать отказалась, сказала, что боится говорить», – рассказала родственница Оксаны Симаковой.

Ранее Амур.инфо сообщало, что дома у Оксаны осталась дочь-первоклассница.Со слов родственников пропавшей, незадолго до своего бесследного исчезновения она уволилась из детского сада, где работала нянечкой. А еще раньше она якобы познакомилась с мужчиной, освободившимся из мест лишения свободы. Родственники Оксаны не знают о нем ничего, кроме того, что Оксана общалась с ним около шести месяцев.