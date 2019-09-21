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21сентября
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сегодня, 12:04 3

Вышла на связь и слезно просила ее забрать: благовещенка, пропавшая более месяца назад, нашлась

Вышла на связь и слезно просила ее забрать: благовещенка, пропавшая более месяца назад, нашлась
Фото: Амур.инфо

Жительница Благовещенска Оксана Симакова, которая 10 сентября ушла из дома, предварительно уволившись из детского сада, где работала няней, нашлась. Об этом Амур.инфо рассказала ее родственница Александра, которая ранее заявляла о пропаже женщины. По ее словам, Оксана вышла на связь и в истерике попросила, чтобы ее забрали домой.

Родственница рассказала, что пропавшая сейчас находится в Новорайчихинске у мужчины. Сегодня родные Оксаны выехали в поселок, чтобы вернуть ее домой.

«То, что ее видели в Новорайчихинске, стало известно еще 2 дня назад. Там она живет с каким-то непонятным молодым человеком, мы не знаем, кто он. Она вышла на связь и слезно просила ее забрать. Оксана была в нормальном состоянии, не выпившая, но у нее была истерика. Полиция нашла Оксану, они ее опросили, но не забрали. Мы своими силами вышли на нее опять, позвонили. Спросили: «Ну что тебя забирать? Может, у тебя там любовь, ты не хочешь домой?» Оксана попросила, чтобы ее забрали, но что там у нее происходит, рассказать отказалась, сказала, что боится говорить», – рассказала родственница Оксаны Симаковой.

Ранее Амур.инфо сообщало, что дома у Оксаны осталась дочь-первоклассница.Со слов родственников пропавшей, незадолго до своего бесследного исчезновения она уволилась из детского сада, где работала нянечкой. А еще раньше она якобы познакомилась с мужчиной, освободившимся из мест лишения свободы. Родственники Оксаны не знают о нем ничего, кроме того, что Оксана общалась с ним около шести месяцев.

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#происшествия

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Комментарии
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  • В мире животных

    В мире животных
    1 час назад

    Вероятно, Оксану забирать не надо. У нее любимый там, недавно освободился из зоны и в страсти она поехала к нему, забыв про дочь-первоклашку. Пусть там живет в Новорайчихинске новой яркой жизнью, полной любви и новых впечатлений. Пожелаем ей счастья и большой-большой любви.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    51 минута назад

    Безбашенные

  • переменка

    переменка
    27 минут назад

    В прошлой статье она ушла 10 августа, тут написано: 10 сентября.

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