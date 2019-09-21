Вышла на связь и слезно просила ее забрать: благовещенка, пропавшая более месяца назад, нашлась
Жительница Благовещенска Оксана Симакова, которая 10 сентября ушла из дома, предварительно уволившись из детского сада, где работала няней, нашлась. Об этом Амур.инфо рассказала ее родственница Александра, которая ранее заявляла о пропаже женщины. По ее словам, Оксана вышла на связь и в истерике попросила, чтобы ее забрали домой.
Родственница рассказала, что пропавшая сейчас находится в Новорайчихинске у мужчины. Сегодня родные Оксаны выехали в поселок, чтобы вернуть ее домой.
«То, что ее видели в Новорайчихинске, стало известно еще 2 дня назад. Там она живет с каким-то непонятным молодым человеком, мы не знаем, кто он. Она вышла на связь и слезно просила ее забрать. Оксана была в нормальном состоянии, не выпившая, но у нее была истерика. Полиция нашла Оксану, они ее опросили, но не забрали. Мы своими силами вышли на нее опять, позвонили. Спросили: «Ну что тебя забирать? Может, у тебя там любовь, ты не хочешь домой?» Оксана попросила, чтобы ее забрали, но что там у нее происходит, рассказать отказалась, сказала, что боится говорить», – рассказала родственница Оксаны Симаковой.
Ранее Амур.инфо сообщало, что дома у Оксаны осталась дочь-первоклассница.Со слов родственников пропавшей, незадолго до своего бесследного исчезновения она уволилась из детского сада, где работала нянечкой. А еще раньше она якобы познакомилась с мужчиной, освободившимся из мест лишения свободы. Родственники Оксаны не знают о нем ничего, кроме того, что Оксана общалась с ним около шести месяцев.
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