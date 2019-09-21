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21сентября
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сегодня, 11:28 0

В Благовещенском районе ночью сгорело 300 тюков сена

В Благовещенском районе ночью сгорело 300 тюков сена
Фото: pixabay.com

В селе Новотроицкое Благовещенского района ночью 21 сентября начался пожар. На складе загорелось сено.

К месту происшествия были направлены огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, всего десять человек и три единицы техники. В течение десяти минут открытое горение ликвидировали. В результате пожара огнем повреждена кровля склада и уничтожено 300 тюков сена. Помещение склада пожарные спасли. Причина и виновник устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #происшествия

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