В Благовещенском районе ночью сгорело 300 тюков сена

В селе Новотроицкое Благовещенского района ночью 21 сентября начался пожар. На складе загорелось сено.

К месту происшествия были направлены огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, всего десять человек и три единицы техники. В течение десяти минут открытое горение ликвидировали. В результате пожара огнем повреждена кровля склада и уничтожено 300 тюков сена. Помещение склада пожарные спасли. Причина и виновник устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.