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21сентября
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сегодня, 11:12 9

В коммуналку россиян предложили включить новый платеж

В коммуналку россиян предложили включить новый платеж
Фото: pixabay.com

Минфин и Центробанк России предложили создать единый страховой фонд для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. Пополнять его граждане смогут добровольно, а собранные деньги пойдут в пострадавшие регионы. По оценке Всероссийского союза страховщиков, минимальная сумма платежа составит 150 рублей в месяц с квартиры.

Строчка с таким платежом, скорее всего, появится в квитанции за коммунальные услуги. Все деньги отправятся в «общий котел», а из него 95 процентов поступят на счета Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Пилотными регионами выбраны Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Федеральный закон, позволяющий регионам создавать такие программы, вступил в силу в августе. В ВСС отметили, что тарифы отдаются на усмотрение субъектам, при этом местные бюджеты могут частично компенсировать затраты граждан. Глава управления по страхованию имущества физлиц СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова рассказала, что пока предполагается сделать более высокой плату там, где выше риски.

Как отмечает эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Арсений Беленький, сумма в 150 рублей выглядит предварительной и через пару лет она может удвоиться.

В минфине надеются, что граждане согласятся оплачивать услугу, потому что она доступнее, чем коммерческий договор. Член комитета ГД по транспорту и строительству Дмитрий Ионин подчеркнул, что включать ли платежи в «коммуналку», будут решать в каждом регионе, но, вероятно, это единственная возможность обеспечить сбор, пишет «Лента.ру».

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#ЖКХ #российская власть

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Комментарии
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  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Грёбанная матрица, когда вы наконец насосётесь!

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Темнят чего то.Вроде добровольно?Но сбор будут ОБЕСПЕЧИВАТЬ.А если квартира уже застрахована?Зачем я буду страховать жилье в двух страховых компаниях?

  • тт

    тт
    1 час назад

    Когда ж уже предложат убать какой нибудь платёж? Сцуки. Одни пи-пи-пи

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Началось в колхозе лето!

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...пидорасы наступают...

  • Stat

    Stat
    45 минут назад

    Да забирать уже сразу всю зарплату....

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    25 минут назад

    Уже не знают откуда крови попить...

  • anschutka

    anschutka
    23 минуты назад

    Никак не нажрутся твари :(

  • Myxira

    Myxira
    3 минуты назад

    кержак

    ...пидорасы наступают...



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