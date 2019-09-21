Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость
сегодня, 09:56 0

В северных районах небольшой дождь: прогноз погоды в Амурской области на 21 сентября

В северных районах небольшой дождь: прогноз погоды в Амурской области на 21 сентября
Фото: pixabay.com

21 сентября в Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Ветер западный 4…9 метров в секунду. Воздух прогреется до 15 градусов.

В южных и центральных районах области также будет малооблачно, без осадков. Ожидается западный ветер до 9 метров в секунду. Столбики термометров достигнут отметок 11…16 градусов тепла.

По северным районам региона метами пройдет небольшой дождь, будет дуть северо-западный западный ветер со скоростью 4…9 метров в секунду. Температура – 9…14 градусов, в осадках – около 5 градусов со знаком плюс.

Просмотров всего: 32

#погода

распечатать


Общество

Пасмурно и прохладно: прогноз погоды в Амурской области на 21 сентября
Общество

Кратковременные дожди и порывистый ветер: прогноз погоды в Приамурье на 20 сентября
Общество 3

Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 20 сентября
Общество

Солнечный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 19 сентября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь