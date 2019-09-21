В северных районах небольшой дождь: прогноз погоды в Амурской области на 21 сентября

21 сентября в Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Ветер западный 4…9 метров в секунду. Воздух прогреется до 15 градусов.

В южных и центральных районах области также будет малооблачно, без осадков. Ожидается западный ветер до 9 метров в секунду. Столбики термометров достигнут отметок 11…16 градусов тепла.

По северным районам региона метами пройдет небольшой дождь, будет дуть северо-западный западный ветер со скоростью 4…9 метров в секунду. Температура – 9…14 градусов, в осадках – около 5 градусов со знаком плюс.