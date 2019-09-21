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21сентября
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Более 600 амурских школьников провели сбор в парке «Патриот»

Более 600 амурских школьников провели сбор в парке «Патриот»
Фото: amurobl.ru

В амурском парке «Патриот» провели первый военно-патриотический сбор. В нем приняли участие более 600 школьников. Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил удостоверения ребятам, вступающим в ряды юнармии.

Клятву верности Родине дали 46 школьников из Благовещенска и Белогорска. «Я хочу поблагодарить руководство ДВОКУ. Нам с вами очень повезло, что на территории Амурской области расположено одно из лучших военных училищ в стране. Здесь, на одной из площадок амурского парка "Патриот", есть отличная возможность посмотреть на самые современные передовые военные технологии, прикоснуться к отечественной истории, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов. – Кроме того, мы планируем в течение следующего года построить здесь копию Албазинского острога. Также хотим возвести здесь гостиницу, в которой смогут жить дети из отдаленных территорий, посещая этот патриотический парк. Абсолютно уверен, что у этого парка очень хорошая перспектива, впереди у нас очень большие планы».

Ребятам продемонстрировали тактический показ боевой техники и провели экскурсию по площадкам парка. География парка «Патриот» охватывает несколько базовых точек: партизанскую деревню ДВОКУ, водно-речной причал в гавани реки Зеи, площадь Победы и Амурский краеведческий музей имени Новикова-Даурского в Благовещенске. Копия Албазинского острога станет одним из звеньев военно-патриотического парка.

Военно-патриотическое воспитание школьников – одно из приоритетных направлений в системе дополнительного образования области. В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» в школах и организациях профессионального образования Приамурья действуют 222 добровольческих, волонтерских и «тимуровских» отряда (6,7 тысячи детей), 218 музеев и комнат боевой славы (более 57 тысяч посетителей в течение года), 100 патриотических клубов (2,5 тысячи участников).

Кроме того, в апреле 2017 года в Амурской области сформировано юнармейское движение. Сейчас в него входят более уже 5 199 ребят.

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#дети #областная власть

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