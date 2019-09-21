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Во Владивостоке полыхает крупный торговый центр (видео)

Во Владивостоке полыхает крупный торговый центр (видео)
Фото: Скриншот видео

21 сентября во Владивостоке загорелся крупный торговый центр «Максим». Огонь охватил площадь 1 000 квадратов строения. Сообщение о возгорании пожарным поступило рано утром.

«В 6:06 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре в торговом центре по адресу: Проспект 100-летия Владивостока, 57. Немедленно на место были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 6 минут», - сообщает главное управление МЧС России по Приморскому краю.

По предварительным данным пострадавших нет, пишет ведомство.

Видео: https://www.instagram.com/p/B2pcRuPD6rt/?igshid=17tzjjsf70gdb

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#пожары #происшествия

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