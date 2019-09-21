Гороскоп 21 сентября: у Водолеев противоречия, Близнецам не стоит все принимать близко к сердцу

Восход Солнца: 06:13

Заход Солнца: 18:32

Солнце в Деве.

Овен. День благоприятен для контактов. Возможно, Вам сегодня предложат выгодное дело. Но с результатом придется подождать, так как он не может быть молниеносным. Возобновите прерванные отношения и наладьте испорченные. Вас могут посетить любопытные идеи, смело воплощайте их в жизнь, рискуйте. Планируйте отпуск, путешествия, отдых.

Телец. Опасный в эмоциональном плане день. Отмените намеченные визиты и проведите этот день дома. Уделите внимание семье. Ваше терпение и такт помогут создать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты.

Близнецы. День отмечен снижением деловой и творческой активности. Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Не занимайтесь самобичеванием, так как от этого ничего не изменится. Возможна легкая депрессия, которая сейчас некстати. Постарайтесь не уходить в себя, а сконцентрируйтесь на проблемах окружающих вас людей.

Рак. День символизирует радость бытия. В этот день вы можете не опасаться срывов и неудач. Многим Ракам удастся обойти любые острые жизненные углы. Однако выбирайте средства для достижения своей цели, зря рисковать не стоит. Этот день благоприятен для интимных встреч, супружеской любви. Ваша половина может проявить к вам повышенное внимание.

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Лев. Напряженный день, связанный с получением неверной информации, обидами, недоразумениями. Сегодня снова велика вероятность семейной ссоры. Если Вам не удастся ее избежать, она перерастет в крупный скандал, грозящий полным разрывом отношений.

Дева. День благоприятен для подведения итогов и планирования деятельности на будущее. Рекомендуется посвятить первую половину дня отдыху, привести в порядок документы, чтобы подготовиться к новой волне деловой активности и к неожиданным проверкам деятельности со стороны вышестоящих инстанций. Во второй половине дня благоприятны поездки и встречи с людьми, которые определяют вашу профессиональную сферу жизни.

Весы. День благоприятный для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Возможно, этот день позволит Весам осуществить самые смелые мечты в отношении особы противоположного пола.

Скорпион. Критический день, связанный с трансформацией окружения и преодолением соблазнов. Вероятны серьезные стычки с внешним окружением. Сегодня, как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку.

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Стрелец. Благоприятный день, связанный с усвоением космической энергии, обретением любви, прощением. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, это благотворно скажется на вас обоих, так как вы зарядите друг друга энергией созидания.

Козерог. Неблагоприятный день для деловых поездок, капиталовложений, расширения собственного предприятия. Приготовьтесь сегодня услышать неожиданную неприятную новость. Вы можете ощутить, что ваших жизненных сил и личной энергетики недостаточно для решения возникших проблем. Но это временное чувство.

Водолей. День связан с противоречиями, отсутствием взаимопонимания. Вы окажетесь несговорчивым, но окружающие вас люди не намерены идти на уступки. Подумайте о более лояльном отношении к делу, в скором времени это принесет свои плоды. В финансовой сфере намечается спад.

Рыбы. Благоприятный день для коммерческих операций, деловой активности, творческих исканий, любви и семейных отношений. Приготовьтесь к серьезным переменам в жизни. Не упустите свой шанс – попробуйте осуществить давние желания.

Астролог: Вальдемар Небоходцев