В России могут увеличить период выплаты накопительной пенсии

Время, которое россияне будут получать накопительную пенсию, в следующем году планируется увеличить. Правительство внесло об этом законопроект в Госдуму. Речь идет об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии – так называемом «сроке дожития».

Сейчас этот период составляет 252 месяца (то есть 21 год). Согласно законопроекту, он должен вырасти на полгода. «Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев», – говорится в проекте закона.

Ранее в кабмине заявляли о планах в перспективе довести указанный период до 263 месяцев. Накопительные пенсии назначаются с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные об ожидаемой продолжительности жизни россиян, которые достигли указанного возраста. Это 16,56 года (для мужчин) и 26,28 года (для женщин), сообщает «Российская газета».