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20сентября
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Бурейская ГЭС установила суточный рекорд по выработке электроэнергии

Бурейская ГЭС установила суточный рекорд по выработке электроэнергии
Фото: facebook.com

В Амурской области на Бурейской гидроэлектростанции зафиксировали суточный рекорд по выработке электроэнергии. Выработка на станции 18 сентября 2019 года стала самой большой за всю историю ГЭС – 35,447 миллиона киловатт-час электроэнергии.

Рекордная выработка обусловлена высокой водностью на реке Бурее, а также грамотным планированием водно-энергетического режима станции. Всего с 2003 года Бурейская ГЭС произвела почти 79,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

В настоящее время Бурейская ГЭС является крупнейшей электростанцией Дальнего Востока России. Установленная мощность станции – 2 010 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии составляет 7,1 миллиарда киловатт-час. Станция производит почти 17 % всей электроэнергии, генерируемой в объединенной энергосистеме Востока. Вырабатывая большое количество электроэнергии, Бурейская ГЭС позволяет значительно сократить потребности Дальневосточного региона в органическом топливе, сообщает пресс-служба гидроэлектростанции.

Помимо выработки электроэнергии, Бурейская ГЭС играет важную роль в защите Приамурья от наводнений. Так, в ходе катастрофического паводка 2013 года ее водохранилище задержало более 60 % поступившей в него воды, что позволило существенно снизить масштабы стихийного бедствия. В текущем году водохранилища Бурейской и Зейской ГЭС, крупнейших гидроэлектростанций РусГидро на Дальнем Востоке, сдержали почти половину дождевого паводка в регионе.

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#энергетика

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