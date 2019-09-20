Павла Устинова, осужденного за нападение на росгвардейца, выпустят из СИЗО

Мосгорсуд изменил меру пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по делу о вывихе плеча росгвардейцу на московской акции протеста. Молодого человека освободят из СИЗО.

Решение, вынесенное судьей Юлией Манеркиной, принято по ходатайству Генпрокуратуры. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Устинов будет находиться под подпиской о невыезде до 23 сентября, когда Мосгорсуд планирует рассмотреть жалобу по его делу, сообщает «Лента.ру».

3 августа старший сержант полиции Александр Лягин во время задержания находившегося на Пушкинской площади Павла Устинова получил вывих плеча. Молодой человек утверждает, что не участвовал в акции протеста, а ожидал друга. Однако суд решил, что Устинов нарушал общественный порядок, являлся активным участником массовых беспорядков и применил насилие в отношении представителя власти во время задержания.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», против приговора, вынесенного актеру 16 сентября, выступили актеры, музыканты и ряд общественных деятелей. На Амур.инфо проходит голосование – читатели могут ответить на вопрос: «Чем, на ваш взгляд, закончится дело Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за то, что при его задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо?»