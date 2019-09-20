Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:07 3

Павла Устинова, осужденного за нападение на росгвардейца, выпустят из СИЗО

Павла Устинова, осужденного за нападение на росгвардейца, выпустят из СИЗО
Фото: tass.ru

Мосгорсуд изменил меру пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по делу о вывихе плеча росгвардейцу на московской акции протеста. Молодого человека освободят из СИЗО.

Решение, вынесенное судьей Юлией Манеркиной, принято по ходатайству Генпрокуратуры. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Устинов будет находиться под подпиской о невыезде до 23 сентября, когда Мосгорсуд планирует рассмотреть жалобу по его делу, сообщает «Лента.ру».

3 августа старший сержант полиции Александр Лягин во время задержания находившегося на Пушкинской площади Павла Устинова получил вывих плеча. Молодой человек утверждает, что не участвовал в акции протеста, а ожидал друга. Однако суд решил, что Устинов нарушал общественный порядок, являлся активным участником массовых беспорядков и применил насилие в отношении представителя власти во время задержания.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», против приговора, вынесенного актеру 16 сентября, выступили актеры, музыканты и ряд общественных деятелей. На Амур.инфо проходит голосование – читатели могут ответить на вопрос: «Чем, на ваш взгляд, закончится дело Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за то, что при его задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо?»

Просмотров всего: 201

#закон #суды

распечатать


Общество

В России могут увеличить период выплаты накопительной пенсии
Общество 18

Семью покромсаем, гнида: неизвестные угрозами заставили благовещенца погасить чужой долг
Происшествия

В Амурской области приостановили работу антисанитарной придорожной закусочной
Происшествия 2

В Благовещенске любителя нетрезвого вождения взяли под стражу в зале суда
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    33 минуты назад

    Нормально, ЧЕТВЕРО с дубинками (которые непосредственно "задерживали") на одного с телефоном... И чему их Золотов учит?

  • Adolf

    Adolf
    26 минут назад

    Это метод всех путиноидов. Мне кажется, эта власть допросится однажды....

  • Scoville

    Scoville
    24 минуты назад

    У этих с дубинами есть родители, друзья, знакомые. Я не представляю как мать зная о том что её сын оговаривает человека может людям в глаза смотреть.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь