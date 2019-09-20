Гоша Куценко опробовал именное кресло в благовещенском кинотеатре (видео)

В шестой фестивальный день на «Амурскую осень» прилетел актер Гоша Куценко. Киноцентр «Благовещенск» представил ему именное кресло под № 1. Его установили в прошлом году, но прилететь тогда актер не смог.

В этот раз Гоша Куценко не только прибыл на фестиваль кино и театра «Амурская осень», но и показал полнометражный фильм «Обычные парадоксы небытия», в котором выступил, как режиссер. Другое название – «Альманахер», в картину вошло четыре короткометражные истории: «Пробки», «Время жить, время умирать», «Сосед» и «Система работает». Они – о реалиях современной жизни, о московских пробках и другом. «Альманахер» - это фильм-хулиганство, фильм-провокация. Его уже показали на «Киношоке», правда, в черновом варианте. В Благовещенске фильм впервые был представлен в хорошем качестве на большом экране.

«На «Киношоке» было качество экрана – тряпка. Я сидел, у меня пульс был за 100. Но я выжил, был полный зал. Он остался. И я понял, что для картины это было испытание. При отсутствии хорошего изображения хорошими были диалоги. И люди слушали. Значит, диалоги были убедительны. Ко мне подошла бабушка, и сказала: «Так было темно, у вас не было денег на свет?» Единственное, на что у нас были деньги – это на свет. Спасибо актерам, которые доверились текстам, нашему ремеслу. Спасибо всем, кто работал волонтерами на этом кино. Бюджет съемок составил 5 миллионов рублей. Этот опыт показал, что при наличии определенных навыков и чистой совести можно снимать удовлетворительное кино за минимальные деньги. Мне кажется, все сейчас в стране живут так, особо не шикуют. Да, мы, кстати, снимали на хорошую технику, - пояснил актер театра и кино, режиссер Гоша Куценко.

Кстати, именное кресло актеру понравилось, он даже пообещал благовещенским зрителям представлять, сидя в нем, все свои будущие премьеры.

Второй полнометражный фильм «Волшебник» режиссера Михаила Морскова. В картине снялись Максим Суханов, Семен Трескунов, Иван Охлобыстин, Ирина Купченко и другие. Михаил Морсков – выпускник ВГИКа, театральный режиссер, композитор. Теперь – еще и кинорежиссер полного метра, «Волшебник» - его дебют в этом качестве.

«Это очень личная картина, в ней я выступил как сценарист, режиссер, композитор и монтажер», - признался Михаил Морсков.

Критики отмечают, что актер Максим Суханов, сыгравший в картине, настолько избирателен в ролях, что сомневаться в успехе проекта не стоит. По сценарию он играет роль угасшей рок-звезды, которого просят дать уроки игры на гитаре подростку с ДЦП, чья главная мечта – завоевать сердце одноклассницы Маши. Это – картина-противопоставление: здорового, но разуверившегося человека и деятельного ребенка, которому болезнь мешает идти к своей мечте. 3 октября фильм выйдет в российский прокат.

Спектакль «Срочно выйду замуж» стал единственным в конкурсе этого дня. В нем сыграли звезды сериального кино Михаил Башкатов, Нелли Уварова, Любовь Руденко и другие.

Главная героиня независимая молодая женщина Джанет Хастингс. Она живёт в центре большого города, строит карьеру и совершенно не задумывается о своей личной жизни. До тех пор, пока однажды на пороге её квартиры не появляется незнакомец. В спектакле зрители увидели актеров в привычном амплуа.

Некоторые диалоги зрителям показались затянутыми. Впрочем, актеры пытались компенсировать это шутками и игрой.

В Амурской областной филармонии прошел творческий вечер, посвященный памяти Олега Маслова. В нем приняли участие обладатель гран-при Международного конкурса оперных певцов Павел Баранский, актеры Сергей Варчук, Ия Нинидзе, Оксана Сташенко и другие, а также прибалтийский квартет из латвийского города Резекне «Баритоны». Артисты рассказывали о творчестве, читали стихи и, конечно, пели.

Это второй благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на установку памятника амурскому врачу, поэту, а также почетному жителю Благовещенска Олегу Маслову. Торжественное открытие планируется приурочить ко Дню города в 2020 году.

Фото: Маргарита Морозова