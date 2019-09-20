Основные дорожные работы в Благовещенске планируют закончить к 18 октября

Завершить основную часть работ на дорогах в Благовещенске планируется завершить к 18 октября. В минтрансе Амурской области отчитались о ходе ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улично-дорожной сети Благовещенской городской агломерации.

«За контрактные сроки никто из подрядчиков не выйдет, рисков невыполнения у нас нет. Объекты, вошедшие в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", будут приведены в нормативное состояние в срок и даже раньше. По контрактам, дата окончания дорожных работ – 31 октября. В этом году мы ремонтируем по данной программе в городской агломерации 25 объектов, 23 участка в городе и два в Благовещенском районе. В ближайшие дни мы начинаем приемку. Контроль за ремонтом на этих участках велся с первого дня захода подрядчика на объект, начиная от оборудования места производства работ до комиссионного выезда на каждый этап работ и обсуждения установки на участке элементов обустройства в едином архитектурном решении. На все замечания подрядчики адекватно реагируют, устраняют замечания, работают с учетом жестких требований к качеству. В целом можно подытожить, что в этом году мы выстраиваем работу как по организационным вопросам, так и по высокому уровню дисциплинарного контроля и качественному итогу. Все проблемные моменты текущего года будут учтены в будущем», – доложил губернатору Приамурья министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин. В совещании приняли участие представители администраций Благовещенска и Благовещенского района, ГИБДД по Амурской области и амурских коммунальных сетей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что сложности, с которыми столкнулись в этом году, необходимо учесть уже сейчас. Планирование ремонта на следующий год должно быть качественно проработано. «Проблему пробок в период ремонта на улицах города нужно исключать в первую очередь организацией движения, выстроить работу таким образом, чтобы у жителей была возможность объехать ремонтируемые участки по другим улицам, а также ограничить парковки автотранспорта вдоль дорог в не предназначенных для этого местах – тут нужно подключиться ГИБДД. Проектные и технологические решения должны приниматься с перспективой последующего обслуживания и содержания. Красота и эстетика, безусловно, важны в облике уличной сети, но и не стоит забывать, что при выходе из строя, например, светофора или световой опоры, все должно быть оперативно заменяемо и ремонтируемо, чтобы не пришлось ждать запчасти или поставок нового ультрасовременного незаменимого светофора», – отметил глава региона.

В ходе обсуждения реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был представлен предварительный перечень участков, которые планируется включить в ремонт 2020 года, а также несколько улиц на 2021–2022 годы. Рассмотрели более 20 улиц, в том числе и участки, предложенные жителями Благовещенска и Благовещенского района по промежуточному срезу результатов опроса, проводимого на официальных ресурсах администраций города и района. Опрос закончится 24 сентября.

«К 1 октября прошу подготовить план ремонта в рамках нацпроекта с учетом приведения в нормативное состояние двух магистральных улиц в год. Наша главная задача – обеспечить безопасность на улицах города», – подчеркнул губернатор.

Василий Орлов также отметил, что программа ремонта по нацпроекту на 2020 год должна быть сформирована до 15 октября. В контрактах необходимо учесть ввод объектов по мере готовности, а работы на улицах вблизи учебных заведений должны быть закончены до 1 сентября.