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20сентября
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Участники из Вроцлава и Донецка представили работы на фестиваль «КинАмурчик»

Участники из Вроцлава и Донецка представили работы на фестиваль «КинАмурчик»
Фото: kinamurchik.ru

В Благовещенске начался просмотр видеоработ международного фестиваля «КинАмурчик». На конкурс прислали 173 работы из 36 территорий России, а также из Донецкой народной республики, Белоруссии и Польши. Амурское отборочное жюри приступило к просмотру видео.

Как сообщает управление культуры администрации Благовещенска, в номинации «Сказки России и Китая» представлено 5 работ; в номинации «Игровой короткометражный фильм» – 58 работ; в номинации «Анимация» – 61 работа; в номинации «Видеоблог» – 21 работа; в номинации «Буктрейлер» – 9 работ; в номинации «Телесюжет» – 19 работ.

26 сентября состоится заседание амурского жюри, по итогам которого определят лучшие работы и передадут их на суд московского жюри.

Председатель жюри, телеоператор, дважды лауреат областного конкурса СМИ «Визави» – Олег Лештаев. В составе судей – сценарист сериалов Евгений Кремнев, руководитель народного театра-студии «Демиурги» Алексей Плахонин, журналист ИА «Амур.инфо» Анна Краснобаева и президент Амурской областной общественной организации по развитию и поддержке регионального кино и видеотворчества «АмурКиноСоюз» Владимир Розанов.

В звездном жюри – председатель фестиваля -конкурса «Детство на Амуре», композитор Григорий Гладков и члены Союза кинематографистов – режиссер-мультипликатор, сценарист и художник-постановщик Татьяна Ильина и художник-постановщик Валерий Коваль.

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#конкурсы #культура

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