Ремонт школы в Белогорье займет около трех месяцев

Комиссия по обследованию зданий образовательных учреждений Благовещенска рекомендовала полностью обследовать здание школы. Сотрудники специализированной проектной организации провели экспертизу и сделали вывод – здание подлежит дальнейшей эксплуатации, но необходимо провести ремонт.

В школе провели родительское собрание. Как отметила начальник управления образования Элина Поцелуева, родители с пониманием отнеслись к временным неудобствам, потому что ремонт действительно необходим. «Даже несмотря на то, что обучение временно будет вестись в две смены, и дети, и родители активно подключились к процессу по "переезду" школы. В первую очередь важна безопасность детей, – поддержали решение руководства города жители Белогорья», – сообщает администрация города.

Как доложила Элина Поцелуева, с понедельника детей готовы принять и школа искусств, и территориальный отдел, и дом культуры. Ребят разместят в школе искусств, которая находится в шаговой доступности от школы. Во всех зданиях уже выделены кабинеты для учебных занятий, завезены парты и стулья, устанавливаются доски и другое необходимое оборудование. Как пояснила директор школы, уже есть договоренность с компанией-провайдером цифровых услуг о подключении к интернету мест временных занятий детей. Спланирован и график подвоза детей. Учителя составляют расписание. Также будет организовано и питание школьников.

Как пояснила директор «ГУКС» Татьяна Соболева, по предварительным подсчетам, ремонт займет около трех месяцев. До Нового года все работы планируют закончить. Причем ремонт будут проводить поэтапно: сначала отремонтируют учебные кабинеты, чтобы дети смогли вернуться в свои классы, после приступят к работам в спортивном зале и столовой.

По итогам совещания и осмотра поврежденных помещений, мэр Благовещенска Валентина Калита приняла решение отремонтировать потолки во всех помещениях школы, а также выделить средства дополнительно на замену оставшихся деревянных окон на металлопластиковых. Кроме того, полностью обновятся школьный спортивный зал и столовую. По поручению мэра здесь заменят освещение, отремонтируют не только потолки, но и полы.