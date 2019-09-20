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сегодня, 18:00 0

Катя Лель планирует пообщаться с инопланетянами в октябре

Катя Лель планирует пообщаться с инопланетянами в октябре
Фото: https://www.instagram.com/katyalelofficial/?utm_source=ig_embed

Катя Лель снова хочет вступить в связь с инопланетянами и даже нашла для этого компетентных специалистов. Помогать ей в этой связи будут ученый-мистик из Америки Сэл Рейчел и контактер Ирина Чикунова.

Журналистам Teleprogramma.pro певица заявила, что после того, как она выступила с публичным заявлением о существовании внеземных цивилизаций, ее жизнь кардинально изменилась. Лель стали писать другие люди – они признавались, что также сталкивались с чем-то похожим, но думали, что сходят с ума.

Лель заявила, что молчала о знакомстве с инопланетными существами 28 лет. В феврале 2019 года она рассказала, что в 16 лет ее украли с Земли.

«Нас пугает все неизведанное. Но совсем скоро все откроется с такой силой, что люди просто вынуждены будут это принять. Потому что пришел тот период, когда мы должны много чего знать. Знать, что мы не одни в этой Вселенной», – сказала Лель журналистам.

Сейчас Лель вновь ищет встречи с иноземными силами. Так, она призналась, что в начале октября ей предстоит контакт с высшими цивилизациями. Певица уверена, что «беседа» станет более научной, а значит, смеяться над этой темой люди больше не смогут.

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#шоу-бизнес

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