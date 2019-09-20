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20сентября
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Семью покромсаем, гнида: неизвестные угрозами заставили благовещенца погасить чужой долг

Семью покромсаем, гнида: неизвестные угрозами заставили благовещенца погасить чужой долг
Фото: Амур.инфо

Жителю Благовещенска пришлось заплатить чужой долг перед микрокредитной организацией. Его сотрудник взял займ в одной из микрокредитных организаций в городе и когда у него образовалась задолженность, работодателю стали приходить угрозы расправы с близкими, если долг не будет погашен.

Как рассказал Владимир Пенегин, он является руководителем фирмы «Пром Альп Век». И в начале сентября мужчина начал неожиданно получать звонки и СМС с угрозами. В грубой форме с использованием нецензурной брани у мужчины требовали погасить долг за другого человека, а в случае отказа угрожали расправой его и его семье.

«Звонки начались 31 августа, 1 сентября. Сначала звонок со скрытого номера, потом пришла первая смс-ка: ходи оглядывайся и так далее. Только от этих товарищей я узнал, что являюсь "поручителем"», – пояснил Владимир Павлович.

Выяснилось, что долг нужно погасить за сотрудника, который работает в фирме Владимира Пенегина. Тот взял в микрокредитной организации 10 тысяч рублей и не отдал. Правда, в СМС с его работодателя требовали уже 50 тысяч.

По словам заемщика, когда он брал деньги в кредит, он просто указал, где работает.

«У меня спросили место работы – я указал. Не думал, что будут звонить, угрожать. Я, моя мать и жена тоже получали звонки и сообщения с угрозами. (…) Номера все с Питера – я смотрел по геолокации, откуда абонент. (…) Просрочка по займу у меня была в три месяца. Они передали все это, видимо, в коллекторское агентство», – рассказал благовещенец.

Однако в благовещенском офисе микрокредитной организации корреспонденту Амур.инфо сообщили, что с должниками они не работают.

«Мы выдаем займы, принимаем оплату и все. С должниками мы не работаем», – заверила одна из сотрудниц и посоветовала обратиться на многоканальный телефон горячей линии компании.

Там сообщили, что вся информация предоставляется только клиенту компании, третьим лицам информация не предоставляется. Редакцией Амур.инфо был направлен соответствующий официальный запрос.

Тем временем получающий угрозы Владимир Пенегин обратился в полицию.

«Мы имеем дело с микрокредитной организацией, а дальше если результатом их деятельности и передачи персональных данных явились вот такие угрозы, то кто-то должен ответить. Почему передали мои персональные данные туда, этим отморозкам», – возмущается горожанин.

Однако в возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» было отказано. В постановлении говорится, что правоохранители по телефону связались с представителями микрокредитной организации и там заверили, что задолженность благовещенца коллекторам не продавали. Также было установлено, что звонки с угрозами действительно поступали из Санкт-Петербурга.

«Обязательным элементом объективной стороны и статьи 119 УК РФ является реальность угрозы. Важную роль играет содержание, характер и обстановка, в которой прозвучала угроза. Кроме того, важны взаимоотношения между потерпевшим и подозреваемым. Учитывая вышеизложенное и руководствуясь материалами проверки, можно прийти к выводу, что в данном случае отсутствует состав преступления, так как угрозы были высказаны в ходе смс сообщений и никакими действиями не сопровождались, в связи с чем реально воспринимать угрозы Пенегин не мог», – говорится в официальном ответе правоохранителей.

С таким решением Владимир Павлович не согласился и обратился в прокуратуру. Он также погасил долг своего сотрудника. Вместо 10 тысяч рублей вместе с процентом заплатить пришлось почти 30 тысяч. Но угрозы не прекратились – теперь от него требуют вернуть долг, который не заплатила мать того самого сотрудника.

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#закон #криминал #финансы

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Комментарии
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  • Anatolyi28loyaer

    Anatolyi28loyaer
    1 час назад

    а у нас полиция вообще мастера отказные материалы стряпать, а не исполнять прямое назначение и охранять безопасность граждан

  • Авантыч

    Авантыч
    43 минуты назад

    Anatolyi28loyaer

    а у нас полиция вообще мастера отказные материалы стряпать, а не исполнять прямое назначение и охранять безопасность граждан



    Что они должны сделать? Давай по пунктам в рамках закона.

  • Oldlord

    Oldlord
    41 минута назад



    угрозы были высказаны в ходе смс сообщений и никакими действиями не сопровождались, в связи с чем реально воспринимать угрозы Пенегин не мог», – говорится в официальном ответе правоохранителей.



    Любопытный ответ.

    А почему тогда блогера, который угрожал семьям сотрудников органов, закрыли?

  • Oldlord

    Oldlord
    41 минута назад

    Авантыч

    Anatolyi28loyaer

    а у нас полиция вообще мастера отказные материалы стряпать, а не исполнять прямое назначение и охранять безопасность граждан



    Что они должны сделать? Давай по пунктам в рамках закона.



    Вот убьют, тогда и приходите! ©

  • Susliboy

    Susliboy
    40 минут назад

    Полицаи как всегда....вместо того чтобы работать пытаются отмазаться

  • Susliboy

    Susliboy
    39 минут назад

    Работа по принципу...нет тела нет и дела

  • дед

    дед
    37 минут назад

    Авантыч

    Anatolyi28loyaer

    а у нас полиция вообще мастера отказные материалы стряпать, а не исполнять прямое назначение и охранять безопасность граждан



    Что они должны сделать? Давай по пунктам в рамках закона.



    найти автора, сказать: Здравствуйте.....и "телеги" - бы прекратились!

  • Авантыч

    Авантыч
    34 минуты назад

    дед

    Авантыч

    Anatolyi28loyaer

    а у нас полиция вообще мастера отказные материалы стряпать, а не исполнять прямое назначение и охранять безопасность граждан



    Что они должны сделать? Давай по пунктам в рамках закона.



    найти автора, сказать: Здравствуйте.....и "телеги" - бы прекратились!



    Автор пишет из Питера. Это раз.

    Второе. Даже если дело передать местным сотрудникам, симка окажется зарегана на 70-летнею пенсионерку. Или бомжа.

    Что дальше?

  • дед

    дед
    28 минут назад

    Авантыч

    дед

    Авантыч

    Anatolyi28loyaer

    а у нас полиция вообще мастера отказные материалы стряпать, а не исполнять прямое назначение и охранять безопасность граждан



    Что они должны сделать? Давай по пунктам в рамках закона.



    найти автора, сказать: Здравствуйте.....и "телеги" - бы прекратились!



    Автор пишет из Питера. Это раз.

    Второе. Даже если дело передать местным сотрудникам, симка окажется зарегана на 70-летнею пенсионерку. Или бомжа.

    Что дальше?



    найти надо! по ИП, МАКу, по ИМЕЮ ....и поздороваться...

  • дед

    дед
    26 минут назад

    и так будет! будет всегда!!!!!!

    иначе "телефонные" террористы достанут ))))

  • дед

    дед
    18 минут назад

    а ! и плюс геолокация.....и на какую там бабку записано......бандит вот ОН! )))

  • Нур

    Нур
    17 минут назад

    Моя полиция меня не бережет, давно известно.

    У пацана сироты миллион выманили со счета, известно кто, бывший опекун, пацан нездоров, не мог отвечать за свои действия - год не могу добиться возбуждения уголовного дела.

    Так проще работать, отказной и все.

  • ay

    ay
    17 минут назад

    Этим ублюдкам-горе-коллекторам сделать всё то, что обещали своим жертвам.

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